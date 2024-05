Fermín López quiere el subcampeonato para el Barcelona

Por si había dudas, Fermín López derribó de manera definitiva la puerta del Barcelona. Con la vitola de suplente durante toda la temporada, el centrocampista de 21 años anotó un mágico doblete en Almería y aupó al equipo azulgrana hacia el subcampeonato. Todavía le queda una victoria más para conseguirlo de forma matemática y lograr el último gran objetivo que le habían impuesto a Xavi Hernández.

Y cuando parecía que se antojaba un final de temporada tranquilo, el Barcelona llevó a cabo un nuevo episodio mediático que pone de manifiesto lo que es este club. Una entidad sostenida por un presidente que da bandazos día sí y día también. Y es que pocas horas antes del inicio del encuentro ante el Almería, se rumoreaba desde la prensa de Barcelona que Xavi podría ser cesado esta misma noche por sus palabras en rueda de prensa este miércoles. Imagínense con qué cara se sentó en el banquillo del Power Horse Stadium.

Pero al menos se sentó en el banquillo del estadio del Almería para el partido. Lo que ocurriera después ya sería otro asunto del que encargarse más adelante, pues en cinco minutos en el Barcelona pueden pasar mil millones de cosas. Como mínimo, a Xavi Hernández le quedaban 90 minutos como entrenador culé.

Fuera de todo asunto extradeportivo Almería y Barcelona comenzaron el encuentro a las 21:30 horas en Power Horse Stadium y lo hacían con el conjunto indálico ya descendido y con los culés con la necesidad de quedar en segunda posición. Por lo que el resultado se veía venir desde bien ‘prontito’. Y así fue. Poco tardaron los visitantes en abrir el marcador. El gran cumplidor de siempre, el que siempre marca cuando es titular llamado Fermín López, hizo el primero de cabeza en el minuto 13.

Pese a que el Almería no se jugaba nada, nunca le quitó la cara al partido. Como ya hizo tres cuatro días antes contra el Betis, el equipo luchó de cabo a rabo. Y eso mismo hizo ante el Barcelona. De hecho, entre Embarba y Jonathan Viera dieron un susto a Ter Stegen. El ex de Las Palmas asistió de forma soberbia al capitán almeriense para presentarse en el área, pero su disparo se fue al poste derecho de la portería del alemán. Era el minuto 41, pero no era la última ocasión de la primera mitad.

Fermín López quiere el segundo

Fermín López volvió a demostrar que es un centrocampista total. Ante el bajo rendimiento de Pedri, el ex del Linares se echó el equipo a la espalda y estuvo a punto de hacer el segundo de la noche antes del descanso. En el descuento, el español chutó desde fuera del área con su zurda, pero Maximiano realizó una gran parada.

Con esas, el encuentro se fue al descanso. Y tras él, el encuentro continuó de la misma manera. El Barcelona con la necesidad de anotar el segundo y cerrar definitivamente la segunda plaza, y el Almería con el objetivo de darle una alegría a su afición, que tanto ha venido sufriendo esta temporada. Pero la realidad es que pasaban los minutos y el ritmo bajó considerablemente. Fruto de un partido de final de temporada. Y debido a ello, las ocasiones brillaban por su ausencia.

Doblete de Fermín

Y Fermín López terminó por derribar la puerta con otro gol más. El séptimo en Liga esta temporada igualando a Joao Félix y Ferran Torres. El chaval es el claro ejemplo de lo que es un futbolista total. Calidad, regate, goles, pero sobre todo mucho trabajo. El ex del Linares no se acapara los titulares, pero es el alma de este equipo con la ausencia de Gavi.

Tras el segundo gol que cerró el partido, Xavi comenzó con su carrusel de cambios. Primero dio entrada a Christensen y Joao Félix para sacar a Sergi Roberto y Lewandowski y cinco minutos más tarde, en el 73, dio entrada a ¡Vitor Roque! Sí, Vitor Roque tuvo minutos en el Power Horse Stadium tras cinco partidos sin disputar un solo minuto.

El partido no dio para más y el Barcelona cerró una importante victoria en su lucha por conseguir el segundo puesto en la Liga. El conjunto azulgrana se sitúa a cuatro puntos del Girona a seis por disputar. Por lo que una victoria ante el Rayo Vallecano le dará el segundo puesto de manera oficial.