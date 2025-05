Feo histórico de Aston Martin a Alonso: Stroll será el único que probará las mejoras en Imola

Aston Martin ha orquestado un plan para que uno de sus dos pilotos pruebe las primeras mejoras de la temporada. Para sorpresa de todos en principio no va a ser Fernando Alonso, sino Lance Stroll el que ruede con la «especificación nueva» en las tres sesiones de entrenamientos del Gran Premio de Emilia-Romaña, el séptimo del Mundial de Fórmula 1 2025 y la tierra prometida por la escudería británica para presentar el paquete de actualizaciones de la gira europea.

«Hay alguna pieza nueva, pero en la carrera siete todos han traído. Es una carrera en la que depende de los demás. Traemos alguna novedad, pero no sé si será suficiente para compensar lo que traerán los demás. Mañana creo que tendremos un coche con la especificación vieja y otro con la nueva e intentaremos entender las mejoras que hay y el sábado poner el coche rápido en pista. Igual llueve, todo ayudará», avanzó el asturiano.

Este también desveló que podría ser Stroll y no él quien pilote el monoplaza ‘mejorado’ en las prácticas de Imola: «Leí al llegar al circuito que Lance lo hará, pero llegué hace diez minutos, así que esta es mi primera actividad, pero lo leí esta mañana. Ahora nos reuniremos y sabremos». «Creo que cada vez que se introduce una mejora en el coche el equipo siempre es optimista, pero al mismo tiempo, ya hemos aprendido bastante de las mejoras de los últimos dos años, en cuanto a que quizá no han dado exactamente lo que se esperaba», agregó.

«Somos abiertos antes del entrenamiento del viernes, los dos coches tendrán paquetes diferentes y el viernes por la noche revisaremos los datos y decidiremos para el sábado», aclaró, sin dejar claro si definitivamente será el canadiense el encargado de aportar una información valiosa y acorde a las prestaciones que den las mejoras.

Alonso le quita presión a Aston Martin

Aun así, rebajó la presión en cuanto a que tengan que funcionar sí o sí después del recuerdo de Imola 2024, cuando Aston Martin se pegó un batacazo descomunal en este mismo escenario: «No hay un estrés a la hora de analizar este nuevo paquete ni tiene que rendir sí o sí, estamos muy tranquilos. Le daremos tiempo suficiente antes de introducirlo en una carrera y nos aseguramos de que hace el coche más rápido que lo que tenemos».

Sobre sus comparecencias ante los medios de comunicación, Alonso reconoció que se le hacía difícil realizar valoraciones cuando su coche es tan malo y no lucha a día de hoy por grandes objetivos: «Es difícil hacer las entrevistas. Es novedoso que tengo cero puntos y probablemente termine con cero puntos. Lo entiendo. Pero yo sé lo que tenemos, mi trabajo es ayudar al equipo, entender los dos paquetes, ser consistente con mis vueltas, hacer mi mejor vuelta posible el sábado y hacer 60 vueltas de clasificación el domingo. Y motivar al equipo, ese es mi trabajo».

«Lo hago como un robot, intento ser preciso y disciplinado. Pero me despierto otra vez cuando recibo esas preguntas que son justas, pero no sé cómo elaborar la respuesta. Porque me siento optimista y positivo, pero es difícil llevar eso a palabras cuando estás fuera en la Q1», zanjó el asturiano en la previa del GP de Emilia-Romaña.