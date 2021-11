La campeona comienza golpeando primero en la complicadísima defensa del título. La Copa Davis 2021 se inició en competición para España con resultado opuesto al obtenido en los días previos, donde todo fueron malas noticias. Feliciano López fue el encargado de ocupar el puesto de número dos español en la serie ante Ecuador y levantó al público del Madrid Arena con una notable victoria ante Roberto Quiroz (6-3, 6-3). El toledano mostró su mayor experiencia y el compromiso extremo con su país en un nuevo partido para el recuerdo en su extensa y prolífica trayectoria en la Davis.

Feli, que partía a priori como quinto hombre de la Armada y fue escalando posiciones hasta ser elegido como el segundo individual por las bajas de Bautista y Alcaraz, comenzó el partido algo atenazado, en un primer juego en el que Quiroz, al resto, se hizo hasta con tres pelotas de break. Fue un mero espejismo, borrado por la llegada del magnífico saque del tenista de 40 años, para el que los años no pasan en la Davis y que pronto puso las cosas en su sitio.

El break no llegó del lado ecuatoriano y sí lo hizo, en el cuarto juego, para el equipo español. Feliciano sabía que cada detalle contaba y que pese a su grandísima carrera profesional, su edad no le iba a poner sencilla la victoria sólo en el plano tenístico. Por ello, y pese al 290 del ranking ATP, López fue apretando con su saque y peleando cada pelota al resto, sabiendo que una vez obtenido el botín, cerrar el primer set estaba en sus manos.

El saque de Feliciano era la clave del partido y apareció en cada uno de los juegos del encuentro. En el primer set, hasta 10 aces permitieron cerrar en 6-3 la mitad del triunfo y ya en el segundo, ante la esperada reacción de un batallador Quiroz, la zurda del español marcó la diferencia ante un tenista similar, también en mano dominante, pero sin el arma de destrucción masiva que supone el servicio del director del Mutua Madrid Open en pistas rapidas indooor.

El público, algo apagado al principio entre los asientos vacíos y las ausencias de Bautista y Alcaraz –y Nadal–, se fue animando después de ver como Feliciano sentía como nadie el partido. Cada juego ganado tenía un gesto, un grito de ánimo de un tenista que, no engaña a nadie, se motiva especialmente a la hora de defender su país. El grito de Feli era el de la épica de España ante la adversidad de la situación.

Feli, ¡torero!

Sin embargo, Quiroz planteaba el encuentro en lo emocional de una forma muy similar a la de Feliciano. El ecuatoriano no tenía el público a su favor, pero jugar por su país le dio un plus para competir en un escenario en el que no era nada fácil hacerlo con la templanza mostrada por el rubio de Guayaquil.

Llegados al 2-2 y con sensaciones muy parejas, Bruguera incidió en que era el momento y Feli cumplió con el resto. Apretando mucho más con el resto y cortando cada pelota a ras de suelo en el intercambio, López acabó con la resistencia al servicio de su rival y e hizo cima para comenzar el descenso con su saque como elemento definitivo de un partido que no duraría mucho más.

El break del segundo set le había dado a Feliciano la poca confianza que le faltaba para llenar su tanque tenístico y como un torero, veía como cada golpe de mérito se convertía en una ovación del respetable, ya del todo animado con la exhibición del abuelo de la Armada, que suma el primer punto, levanta a España y apela a la épica necesaria para que la anfitriona pelee de nuevo por todo en la Copa Davis.