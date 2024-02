Una trágica noticia ha sacudido a Vélez Sarsfield y al fútbol argentino en general. Yair Rodríguez Pereyra, futbolista de tan sólo 14 años que cumplía los 15 el 28 de febrero, murió tras sufrir severo cuadro infectológico. Así lo notificó el club en sus redes sociales y a través de un comunicado que publicó en su página web oficial.

El joven jugador, que militaba en la octava división de El Fortín, estaba ingresado en el Sanatorio Santa Isabel cuando se produjo su fallecimiento. Natural de Río Cuarto, Córdoba, Yair Rodríguez llegó al club de Liniers en 2019 con edad de infantil y se instaló en Buenos Aires con su familia, que le acompañó muy de cerca en toda su formación.

«Hasta siempre, Yair. El Fútbol Amateur y toda la Institución están de luto. En el día de hoy a las 8 de la mañana falleció Yair Rodriguez Pereyra (28-02-2009), defensor de la Octava División luego de padecer un severo cuadro infectológico, que lo mantenía internado en el Sanatorio Santa Isabel de esta Capital», comienza el comunicado de Vélez.

«Nacido en Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Yair llegó a Vélez con edad de Infantiles durante 2019 y se instaló en Buenos Aires con su familia, la cual lo acompañó muy de cerca en toda su formación. Como volante o marcador central, integró el equipo de la Categoría en Liga Metropolitana y a fines del año pasado tuvo su debut en AFA, siendo parte de una división multicampeona como la 2009 que ganó todo lo que disputó», añaden.

«Desde la Institución enviamos las más sentidas condolencias a los familiares y amigos de Yair por esta dolorosa noticia que enluta no solo a La Fábrica, sino a todo Vélez y al mundo del fútbol en general. Queda suspendida toda actividad de Fútbol Infanto Juvenil, Femenino, Fútbol Formativo y Futsal en la Villa Olímpica y la Sede. Con su medalla de Campeón en Novena. Hasta siempre, Yair», finaliza el duro comunicado del club.

El presidente, sobre Yair Rodríguez

El presidente de Vélez Fabián Berlanga se refirió a la muerte de Yair y contó que su cuadro se habría complicado por la aparición de una bacteria. «Tuvo unas líneas de fiebre los días previos, se lo trató con los médicos del club. Después lo llevaron a hacerse análisis porque no se recuperaba y de repente apareció un cuadro infeccioso que le tomó todo el cuerpo, aparentemente alguna bacteria».

Al ser consultado sobre si se trataba de un caso de dengue, Berlanga no pudo confirmarlo: «Ayer a la tarde (lunes) lo tuvieron que entubar. No reaccionó a ninguno de los tratamientos. No está confirmado que sea un caso de dengue, pero puede existir la posibilidad. Lo que llama la atención es cómo la infección avanzó tan rápido como para llegar a ser un caso de dengue», dijo en TN Noticias.

Por su parte, Ariel Zárate, ex jugador de Vélez y entrenador la octava categoría donde jugaba Yair, también explicó lo ocurrido: «La madre lo llevó a la clínica y lo dejaron internado pensando que era un cuadro común. El sábado le hicieron el test de dengue y le dio positivo, pero lo que provocó el desencadenamiento fue un foco infeccioso, que fue afectando a otros órganos, es lo que me dijo el médico del club. Estamos acompañando a la familia en todo lo que se puede. Todavía no salieron los análisis para determinar la causa final. El dengue hace que potencie otros síntomas. Él llegó con el cuadro infeccioso pero el dengue lo potenció».