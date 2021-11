El equipo Williams ha anunciado el fallecimiento de su fundador y líder durante medio siglo, Frank Williams, que se ha marchado a los 79 años. El británico estuvo 50 años al frente de la escudería, cifra que nadie más ha alcanzado en la historia de la competición, y conquistó un total de 16 títulos mundiales, 7 de pilotos y 9 de constructores.

Sir Frank, que estaba postrado en silla de ruedas desde un accidente automovilístico sufrido en 1986, vivió sus mayores días de éxitos a finales de los 80 y principios de los 90, cuando ayudó a encumbrar a la gloria a pilotos como Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill o Jacques Villeneuve, todos ellos campeones mundiales con la escudería británica.

Sir Frank comenzó a reducir su carga de trabajo en 2012, cuando dejó la junta de Williams, y un año después cedió el mando del equipo a su hija Claire, pero sin dejar el cargo de director. Ambos abandonaron la F1 a principios de este año después de vender el equipo a la firma de inversiones Dorilton Capital.

«Después de ser admitido en el hospital el viernes, Sir Frank falleció pacíficamente esta mañana rodeado de su familia. Hoy rendimos homenaje a nuestra figura tan querida e inspiradora. Echaremos mucho de menos a Frank. Solicitamos que todos los amigos y colegas respeten los deseos de privacidad de la familia Williams en este momento», pidió el equipo en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la F1, Stefano Domenicali, mostró sus respetos por «un verdadero gigante» del motor. «Superó los desafíos más difíciles de la vida y luchó todos los días para ganar dentro y fuera de la pista. Hemos perdido a un miembro muy querido y respetado de la familia F1 y lo extrañaremos muchísimo. Sus increíbles logros y su personalidad quedarán grabados en nuestro deporte para siempre», transmitió el italiano.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79.

