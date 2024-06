Fallece una conocida influencer y culturista días antes de competir: desvelan la causa de la muerte

Luto en Brasil. La culturista Cíntia Goldani falleció este miércoles en Porto Alegre. Tenía 36 años y, según la promotora Musclecontest International, la causa de la muerte se debió a complicaciones tras una neumonía con un coágulo de sangre que finalmente le ha costado la vida. Goldani iba a participar en julio del Musclecontest Brasil, una de las principales competiciones de culturismo del país. Los organizadores del evento emitieron un comunicado lamentando la muerte de la deportista.

«Con gran dolor y tristeza les comunicamos el fallecimiento de la Figura Atleta Profesional Cíntia Goldani por complicaciones de una neumonía. Cíntia era un ángel con forma de ser humano. Dios necesitaba refuerzo en el cielo. La familia MuscleContest nunca la olvidará. Cíntia fue la presentadora de la categoría Figura. Además de competir en la categoría Figura, Goldani brindó consultoría y fue entrenadora de atletas», dicen desde la organización de la competición en la que iba a participar dentro de unas días.

A gaúcha iria participar em julho do MuscleContest, uma principais competições do fisiculturismo do Brasil #CíntiaGoldani #PortaliG https://t.co/c6v9hPPzPE

Cíntia Goldani, natural de Rio Grande do Sul, murió el miércoles de una embolia pulmonar, dijeron los organizadores. La joven se convirtió en profesional en 2021 y alcanzó el nivel nacional un año después, saliendo campeona en una importante prueba. Ahora, tenía previsto participar en una de las competiciones más importantes del país el próximo mes, pero lamentablemente ha perdido la vida de forma repentina debido a ese problema de salud.

Gustavo César, conocido culturista y novio de la joven, también lamentó su muerte en las redes sociales, mostrando la última foto del deportista sonriente en su teléfono móvil y declarándole su amor. «¡Tenías una sonrisa tan feliz y con esa energía maravillosa eras la mejor persona que conocí en el mundo! Ojalá pudiera agradecerte todo lo que hiciste por mí, pero te lo agradezco todos los días cuando veo el atardecer», dijo. «Gracias Cíntia, estás hecha de verdadero amor puro y Dios te quería más cerca de él y lejos de este mal en el mundo. Yo quería estar ahí contigo, como siempre estuvimos», añadió.

La muerte de Cíntia Goldani se produce después de que el culturista portugués Marco Luis muriera a los 46 años en Alemania. El Monstruo tenía un gran número de seguidores en las redes sociales y trabajaba como entrenador y motivador online. Su esposa confirmó la noticia en una publicación de Facebook en abril. En sus otras redes sociales, llamó al culturismo «su vida y su pasión» y en el pasado se había referido a sí mismo en línea como el «culturista más marcado de todos los tiempos». El 27 de marzo, la influencer brasileña y campeona de levantamiento de pesas Rhayara Morais fue encontrada sin vida en su cama en su apartamento de Aguas Claras.

A FEMALE bodybuilding champion has suddenly died just days before she was set to take part in a top-level competition.

Brazilian Cintia Goldani, 36, reportedly died due to complications of a blood clot, believed to be caused by pneumonia.https://t.co/AW59xdJyi9

— FactFromFiction (@ACEGIK1476) June 27, 2024