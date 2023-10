El ex jugador de la NFL Sergio Brown, detenido por el presunto asesinato de su madre

Sergio Brown, ex jugador de la NFL, fue arrestado el pasado miércoles por el Departamento de Policía de San Diego, California, por el presunto asesinato de su madre. La policía detuvo al ex de los Patriots mientras intentaba cruzar la frontera a Estados Unidos desde México. La Policía de Maywood, Illinois comunicó que Brown había sido detenido «por asesinato en primer grado, por la muerte de su madre Myrtle Brown».

«La Unidad de Manejo de Amenazas del Departamento de Policía de San Diego junto con otras agencias locales y federales detuvieron al Sr. Brown después de que se emitiera una orden de arresto por asesinato en primer grado, por la muerte de su madre Myrtle Brown», aseguró la Policía de Maywood, Illinois, en un comunicado.

«Sergio Brown fue detenido mientras reingresaba a Estados Unidos vía San Diego, desde México. Actualmente, el Sr. Brown está esperando su extradición a Maywood, Illinois, para afrontar cargos de asesinato en primer grado», continuó explicando el departamento policial en el citado comunicado. El ex jugador y su madre llevaban desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre.

Según relató la Policía, ese mismo día apareció el cuerpo sin vida de Myrtle Brown «cerca de un arroyo no lejos de la residencia». Desde entonces, Sergio Brown, ex jugador de la NFL de 35 años, se encontraba en paradero desconocido hasta el pasado miércoles cuando fue detenido por el presunto asesinato de su madre. Según la autopsia realizada por la oficina del médico forense del condado de Cook, la cabeza de familia murió por homicidio como consecuencia de las numerosas heridas que tenía tras sufrir una agresión.

«El sábado 16 de septiembre, cuando familiares y autoridades no pudieron localizar a la señora Mrytle Brown ni a Sergio Brown, ambos fueron considerados personas desaparecidas. Después de una breve búsqueda en la residencia que los dos compartían en Maywood, Illinois, el cuerpo de la Sr. Mrytle Brown fue encontrado cerca de un arroyo no lejos de la residencia», reza el comunicado de la Policía de Maywood.

Nick Brown llora la muerte de su madre

El hermano de Sergio Brown, Nick, le dedicó unas emotivas palabras a su madre tras enterarse de su muerte: «Mamá, gracias por ser fuerte, cariñosa, diligente, elegante, divertida y por salvar mi arte. No te decepcionaré. Mi hermano Sergio sigue desaparecido. Si alguien sabe dónde está quiero que sepa que te amo y que por favor vuelva a casa. Gente, por favor no se acerquen a la casa, esto aún es una investigación en curso por parte del Departamento de Policía de Maywood».

«Es muy triste, en esta etapa, que la oficina del fiscal del estado del condado de Cook no esté defendiendo la seguridad pública o la justicia para mi madre, Myrtle Jean Simmons-Brown. Mi mamá se ha ido, mi papá se ha ido, y mi hermano está desaparecido. No se trata de salvar las apariencias, se trata de salvar la justicia», añadió Nick, que en ese momento todavía no sabía que el presunto autor del asesinato era su hermano Sergio ni que había sido detenido.