Un ex árbitro confiesa que mintió a Emery sobre el ‘Aytekinazo’

La remontada del Barça al PSG en 2017 quedó guardado en los libros de historia del fútbol como uno de los episodios más polémicos y más negros del club parisino. La actuación del árbitro del encuentro, Deniz Aytekin, fue bastante criticada. Tony Chapron, ex árbitro francés, ha desvelado ahora que tuvo que mentir a Unai Emery cuando, una semana después, le preguntó por lo sucedido y reconoce que su ex colega «se equivocó».

«Pensé que había venido a impugnar una decisión no muy juiciosa que había tomado, pero en absoluto. Me dijo: Sr. Chapron, tengo una pregunta que hacerle sobre el partido de Barcelona. ¿Puede explicarme las decisiones del árbitro? Cuando se es árbitro, hay que permanecer unidos. Le mentí a Unai Emery, le dije que no había visto el partido. No quise admitirle, aunque lo pensara, que el equipo arbitral se equivocó aquella noche. Seguramente es lo que le habría gustado escuchar pero no era el momento. Así que no lo hice. Hoy en día y cinco años después puedo decirlo y quizá, una vez retirado, es más fácil decir que nosotros somos humanos y también nos equivocamos», relata Chapron.

El ex árbitro se mojó sobre la secuencia de infortunios que llevaron a Aytekin a generar una polémica que todavía recuerdan en París, y habló sobre las decisiones del árbitro alemán: «En el minuto 3, el gol de Luis Suárez inició la remontada del Barcelona, y el partido pasó de ser un asunto tranquilo a un polvorín».

Chapron, ahora asesor de Canal+ Francia, cuenta en este canal que el primer error lo comete la UEFA al designar este comité arbitral con poca experiencia en el primer nivel, con un asistente, Benjamin Brand, que no tenía casi experiencia en Champions basándose en el resultado de la ida (4-0): «Para la UEFA, el resultado del partido de ida significaba que el choque sería cómodo de arbitrar, una especie de ‘test’ sin riesgo alguno».

«El PSG perdió por este error»

«Él no tendría que haber estado ahí. En su primera decisión, el árbitro adicional entró en pánico. En el 1-0, lo primero que hizo fue mirar al otro asistente para comprobar si tenía que dar el gol o no. Es el que está más lejos, el que tiene menos experiencia, el que no debería arbitrar a este nivel y el que le dio la vuelta al partido. Fue a hablar con el árbitro, mientras estaba rodeado de jugadores del Barcelona. Fue un auténtico desastre. El PSG perdió por este error, en el que un árbitro no supo mantener la compostura en un momento tan delicado», comenta el ex árbitro galo.

Chapron desvela que Brand vivió un auténtico infierno por todo lo que estaba sucediendo en el encuentro, la presión de los aficionados… y que el tanto de Cavani le permitió respirar un poco ya que certificaba que no habría prórroga. «El 3-1 de Cavani quitó peso de los hombros a los árbitros porque con este gol se aseguraban que la eliminatoria no iría al tiempo extra. Es algo que se agradece cuando estás en una situación de tanto estrés».

«El penalti del 5-1 no lo era»

«Otro momento clave es cuando en un contraataque del PSG en el minuto 85, el otro árbitro asistente no pita penalti sobre Di María. Aytekin se vio lastrado por la actuación de los asistentes. En la acción siguiente, Neymar dispuso de un libre directo que cambiaría por completo el devenir del partido. El penalti del 5-1 no lo era, existe contacto pero Suárez ayuda mucho con la simulación. En un momento así para pitar un penalti tienes que estar muy seguro, sino no lo concedes. Además, no podía ser amarilla, si lo pitas es roja. Aquí se ve que el colegiado estaba sobrepasado por la situación. Es una falta de lucidez», afirma el propio Chapron.

La clasificación del Barcelona con aquel tanto de Sergi Roberto en el 95 fue la gota que colmó el vaso, según el ex colegiado: «Si el Barcelona no se hubiera clasificado igual la actuación arbitral habría quedado en el olvido, pero no fue así. En el último instante ocurrió lo impensable. Es un contexto que nunca volveremos a ver. Aytekin pasó del paraíso al infierno».