Estrada Fernández cuenta toda la verdad sobre el CTA: «Negreira tenía todo el poder»

Xavier Estrada Fernández, ex árbitro de Primera y Segunda división que se querelló contra los Negreira cuando todavía estaba en activo, se ha sincerado este martes en la presentación de su libro llamado ‘La verdad del caso Negreira: mi lucha contra la corrupción’. Un libro publicado junto al periodista Miguel Ángel Pérez y gracias a la editorial ‘La esfera de los libros’.

En este libro, Xavier Estrada Fernández cuenta toda su experiencia dentro del mundo del arbitraje durante los años en los que estuvo en activo y como reaccionó tras salir a la palestra todo el escándalo del caso Negreira. Una presentación donde el ex colegiado catalán se sincera a la espera de que el lector se adentre en su historia.

«Pongo la querella porque siento que mi honor ha sido manchado. Llevo veinte años dentro del colectivo arbitral y me indigna los pagos que se realizaron por un club de fútbol (FC Barcelona) al vicepresidente de los árbitros. Uno va viendo cosas a las que no les da importancia. Cuando me entero de los pagos a Negreira, me indigno y comprendo que debo actuar», comenzó señalando Estrada Fernández. El ex colegiado catalán también afirmó que «Enríquez Negreira tenía todo el poder».

«Ha habido mucho interés en que esta querella no saliera hacia delante. Una vez estalla el caso y el presidente del CTA, Medina Cantalejo, sigue diciendo que Negreira no pintaba nada, la indignación crece todavía más. Hay que resolver muchas dudas y ser claros», continuó Estrada Fernández en la presentación de su libro.

Negreira amenazó a Estrada Fernández

Estrada Fernández también desveló durante la presentación de este libro una amenaza que recibió por parte de Enríquez Negreira en un bar que regentaba su mujer en Barcelona: «Negreira tenía todo el poder. Siendo el vicepresidente de los árbitros tantos años tenía toda la información arbitral. Podía designar descensos, ascensos y quién dirigía los partidos. A mí, cuando me designa árbitro internacional, me llama para amenazarme para pedir mi propio equipo de asistentes arbitrales. Tenéis que entender que yo vengo desde cero y pongo la pasión por el arbitraje por delante. Cuando te sucede algo así, te planteas muchas cosas».

«Aquí hay que distinguir entre los pagos de un club a un vicepresidente y el trabajo de los árbitros. Cuando explota el caso empiezo a entrelazar informaciones, a unir cabos con lo que otros habían dicho e intento defender el honor del colectivo. Hay una figura que es la del asambleísta», dijo Estrada Fernández en la presentación de su primer libro.

«En el CTA había que ver, oír y callar. Esto también se ha extendido a las territoriales. Evidentemente, me he sentido solo en esta lucha, pero si alguien se quiere unir a la querella, está a tiempo. Nosotros hemos hablado desde la objetividad con datos. Había un conflicto de intereses brutal y no se puede negar. Hay compañeros que han sido apartados. Tienen la libertad de actuar como quieran», afirmó el ex colegiado catalán.

«Es evidente que Negreira controlaba los ascensos y descensos. Antes de la llegada de Velasco Carballo, la lista iba por puntuación. Después fue por orden alfabético y no se veía esa puntuación. Es un gran caramelito lo de arbitrar en Primera. La diferencia es notable, casi el doble», reafirmó con rotundidad el ex árbitro de Primera y Segunda división.

«Cuando yo presento la querella, nadie me llama para ofrecerme su ayuda. Cerraron filas y no permitieron que hubiera grietas. No respondí esa famosa encuesta porque era voluntario. Se quiso controlar en todo momento los movimientos de los árbitros de Primera y Segunda. Por supuesto que los árbitros en activo tienen miedo a hablar. Como no van a tener miedo si el presidente de la delegación arbitral recibió la petición de mi cabeza. Estoy sufriendo mucho por los árbitros. No sé si surgirán más casos como este», culminó Estrada Fernández en la presentación de un libro que dará mucho que hablar.