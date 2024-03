La controvertida respuesta del Gobierno al caso Negreira: «Quisimos personarnos pero…»

El ‘caso Negreira’ sigue centrando la atención de buena parte del deporte incluso en las más altas instancias, como se ha podido comprobar en la comparecencia en el Senado de la ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, que se ha sometido a las preguntas del resto de partidos políticos, incluido el Partido Popular, que no ha querido dejar pasar la ocasión de cuestionar la posición del Gobierno frente al pago de más de siete millones de euros del FC Barcelona al ex árbitro y vicepresidente el Comité Técnico de Árbitros durante más de 15 años.

La ministra, tras rehuir inicialmente la pregunta formulada por el senador popular Vicente Azpitarte, ha asegurado que «al Consejo Superior de Deportes y al Gobierno no les parece admisible que un club contrate los servicios de una persona que en ese momento era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros».

De hecho, ha proseguido su exposición asegurando que «el CSD pidió personarse en el caso ya que consideraba que los hechos que se denunciaban guardaban relación directa con las funciones del CSD al perjudicar la integridad de la competición deportiva pero la petición fue rechazada». Pilar Alegría ha querido trasladar que el Gobierno ha hecho todo lo posible en intentar atajar el mayor caso de corrupción deportiva que se recuerda en este país, pese a que en otros casos como el de Rubiales han estado mucho más incisivos.

No obstante, ha querido recalcar que «el Gobierno siempre va a mostrar el máximo respeto a la acción de la justicia y también a la presunción de inocencia pero, desde luego, confiando en que los hechos denunciados se esclarezcan», ha contestado la ministra de Educación y Deporte que ha sorprendido a todos con el hecho de que no permitiesen al Gobierno personarse en la causa contra Negreira.

Seis meses más de ‘caso Negreira’

Cabe recordar que hace tan solo unas horas, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha decidido prorrogar seis meses más la instrucción del caso en la que, entre otros, aparecen como investigados los ex presidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu así como el actual mandatario del club culé, Joan Laporta que cuando entró por primera vez en la presidencia de la entidad blaugrana no solo mantuvo los contratos con Negreira sino que triplicó la cantidad de dinero que el ex árbitro recibía por parte del FC Barcelona.

El juez ha tomado esta decisión mientras espera un informe de la Guardia Civil acerca de esos pagos que se produjeron durante más de 15 años y que pudieron adulterar las competiciones nacionales. El titular de la instrucción ha citado el próximo 19 de marzo al ex vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira, a declarar en sede judicial como el primer de los investigados en este caso.

Lo que se investiga no son causas menores sino que se podría haber incurrido en administración desleal, falsedad documental y cohecho o corrupción entre particulares. En concreto, el peor parado podría ser el actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que podría exponerse a penas por todo lo anteriormente expuesto. La investigación ahora se centra en saber dónde acabaron los 7,6 millones de euros que el ex árbitro recibió por parte del club culé a cambio de supuestos informes arbitrales y si esos pagos pudieron influir en resultados deportivos.