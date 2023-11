Estos son los posibles rivales de España en el sorteo de la Eurocopa 2024

Este sábado 2 de diciembre se celebra a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias, el sorteo de la fase de grupos de la Eurocopa 2024. El Elbphilharmonie de Hamburgo será el escenario donde se decidirá el futuro de las selecciones participantes en esta importantísima cita que irá desde mediados de junio hasta la mitad de julio en una lucha interesantísima por el título.

En total habrá seis grupos que estarán formados por cuatro países. Los dos primeros clasificados una vez acabada esta fase pasarán a la siguiente fase con los cuatro mejores terceros, por lo que habrá un total de 16 combinados nacionales clasificados. Esto significa que las eliminatorias comenzarán con los octavos de final para posteriormente avanzar a cuartos, semifinal y la final, donde una selección se proclamará campeona del viejo continente.

En la última Eurocopa, que se retrasó un año por el Covid, Italia se proclamó campeona y espera poder revalidar un título que los alemanes sueñan con ganar delante de sus aficionados, ya que este torneo que se disputa en verano de 2024 se celebrará en tierras germanas. Quien espera mejorar su actuación respecto a la última cita es España, que con Luis Enrique al frente, alcanzó las semifinales, donde fue eliminada ante la Azzurra.

Posibles rivales de España en la Eurocopa 2024

El combinado que dirige Luis de la Fuente se metió en la Eurocopa 2024 como primera de su grupo, por lo que será cabeza de serie en el sorteo del próximo sábado 2 de diciembre. Esto implica que no se podrá enfrentar a ninguna de las selecciones que también están en el bombo 1, que lo suelen formar los países más fuertes y el anfitrión. Esta vez no será diferente y España no se podrá medir en la fase de grupos ante Alemania, Portugal, Francia, Bélgica ni Inglaterra.

El primer rival de la selección española masculina de fútbol saldrá del bombo 2 y habrá algún rival que se intentará esquivar, como puede ser Dinamarca. Junto a los daneses estarán Hungría, Albania, Austria, Turquía o Rumanía, por lo que parecen rivales asequibles para el combinado nacional que dirigirá Luis de la Fuente en la Eurocopa 2024 de Alemania.

En el bombo 3 aparecen rivales algo más fuertes con los que en la selección española esperan no cruzarse. Uno de ellos es la Croacia de Luka Modric, que ha rendido bastante bien en los últimos campeonatos. Tampoco se quiere ver ni en pintura a Holanda. El resto de este tercer bombo lo compondrían Escocia, Eslovenia, Eslovaquia y la República Checa.

Por último, en el bombo 4 encontramos a tres selecciones fuertes ya clasificadas como son Serbia, Suiza y la vigente campeona de la Eurocopa Italia. Los otros tres participantes saldrán de las tres rutas que hay en forma de playoffs para clasificarse. De la primera vía saldrá una selección que será Georgia, Grecia, Kazajistán o Luxemburgo. De las otras dos rutas, Israel, Bosnia, Finlandia, Ucrania, Islanda, Polonia, Gales y Estonia pelearán por una de las dos plazas restantes.

Los bombos del sorteo de la Eurocopa 2024

Bombo 1

Alemania

España

Portugal

Francia

Bélgica

Inglaterra

Bombo 2

Hungría

Dinamarca

Albania

Austria

Turquía

Rumanía

Bombo 3

Escocia

Eslovenia

Eslovaquia

República Checa

Holanda

Croacia

Bombo 4