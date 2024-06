El estilo Guardiola sepultó las opciones del Barça Atletic de subir a Segunda

El Barça B fue víctima de su propio estilo en la final del playoff de ascenso a Segunda División, donde cayó ante el Córdoba. El conjunto andaluz, al que le valía el empate para regresar a la categoría de plata, consiguió darle la vuelta a un partido que comenzó perdiendo y lo hizo gracias a un fallo garrafal de la defensa y el portero. Obsesionados con no sortear el balón y sacarlo jugado desde atrás, comenzaron a liarse y terminaron perdiendo el balón en el área, marcando los blanquiverdes el 2-1 que les catapultaba al ascenso.

El conjunto culé había comenzado ganando, lo que en ese momento les convertía en equipo de Segunda, puesto que en la ida disputada en Barcelona habían empatado, aunque con mucha polémica. Después de que el Córdoba lograra irse al descanso con empate, en la segunda mitad los azulgranas necesitaban un gol que les llevase al fútbol profesional, pero terminaron regalando un gol y pagándolo caro.

El culpable de todo fue el estilo instaurado en la entidad y que, a pesar de no funcionar siempre, se empeñan en poner en juego. En este caso, todo vino a raíz de un saque de puerta. En lugar de ser Marc Vidal, el portero, el encargado de sacarlo, lo hizo uno de los centrales, Mika Faye, al que ficharon por dos millones de euros en verano. El defensa la jugó en corto para el meta, que se la devolvió. Ante la presión cordobesa, el balón acabó siendo robado tras varios pases entre uno y otro con Marc Casadó, al que subió Xavi al primer equipo, y el Córdoba terminó haciendo el gol del ascenso.

Un error más por insistir en el estilo de juego que puso de moda Pep Guardiola durante su etapa como entrenador del Barcelona y que, a pesar de no funcionar siempre, en Can Barça insisten en mantener y en poner en práctica aunque termine costándote un gol en contra y, por consiguiente, un ascenso a Segunda División. Quien robó el balón fue Alberto Toril, que no perdonó y sentenció con una especie de vaselina ante la que nada pudo hacer Vidal.

El gol no pareció importarle a Rafa Márquez, entrenador del filial barcelonista. Al término del partido, sacaba pecho a pesar de no haber logrado el ascenso: «Es parte del riesgo de jugar así. Jugar de otra manera no es el estilo Barça y eso es una de las prioridades y por algo me contrataron, para intentar que los chicos tengan esta filosofía».

El Barça B, víctima del ‘estilo’

A pesar de contar con varios futbolistas que han militado durante buena parte de la temporada en el primer equipo a las órdenes de Xavi Hernández, como es el caso de Héctor Fort, Casadó o Marc Guiu, los de Rafa Márquez se quedaron al borde del ascenso. No consiguieron superar al Córdoba en El Arcángel, en una final que terminaron perdiendo por insistir en mantener un estilo que hace muchos años que no da alegrías al club.

Aunque los de Márquez se lanzaron en el tramo final, con más pólvora en la delantera, puesto que metió a Alarcón, que también ha sido habitual verle a las órdenes de Xavi, el Barça Atlétic no consiguió empatar para forzar la prórroga. Finalmente, fue el Córdoba quien consiguió el ascenso a la categoría de plata, volviendo a Segunda División cinco años después de su descenso, tras pasar, incluso, por Segunda Federación.