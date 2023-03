El esperado regreso de Hiba Abouk en pleno ‘Caso Achraf’: novedad importante en torno a la actriz

Hiba Abouk está destrozada según su entorno más cercano. Hace más de una semana, Achraf Hakimi fue acusado como presunto autor de una supuesta violación a una joven en su casa, a las afueras de París. Desde entonces, la actriz española de origen tunecino guarda silencio, aunque varias informaciones aseguran que está acelerando los trámites de separación con el futbolista del PSG, con el que se casó en 2020 y ha tenido dos hijos.

Ahora, hay una novedad importante en torno a la intérprete, muy conocida por su papel en la exitosa serie de televisión El Príncipe. Y es que Hiba Abouk ha vuelto a España en medio de una tormenta mediática sin precedentes para ella, pues su marido ha sido imputado por supuesta violación en su domicilio familiar de París aprovechando que ella estaba de vacaciones en Dubai con sus hijos.

Vuelve a Madrid

Hiba Abouk ha regresado de ese retiro para refugiarse en Madrid con sus hijos y su entorno más cercano, intentando llevar una vida lo más normal posible en medio del escándalo mediático. La actriz no se ha pronunciado todavía sobre el caso, pero su ausencia en la gala de los premios The Best, donde Achraf fue elegido mejor lateral derecho del año, lo dice todo. Su relación ya pasaba por un momento difícil debido al distanciamiento entre ambos, pero la acusación de presunta violación a Hakimi lo agrava todo.

Públicamente, algunas compañeras de profesión y amigas han apoyado a la actriz. «Por supuesto, tiene que estar pasándolo fatal, todo mi apoyo», dijo hace unas horas Aitana Sánchez Gijón. «Es una tía estupenda y no debe estar pasándolo bien nadie», comentó Cayetana Guillén Cuervo, amiga de la actriz. También le preguntaron por ella en las últimas horas es a Pelayo Díaz, íntimo de Hiba Abouk. «No te puedo comentar nada, lo siento», dijo el influencer, que confirmó estar en contacto con ella: «Yo hablo siempre con ella. Te puedo contestar lo que necesites de mí, pero yo no hablo por los demás entiéndeme».