El espectáculo de Fighters Night vuelve al Mad Fight Stadium

Este sábado, Madrid se prepara para vivir una velada histórica de kickboxing con Fighters Night, la primera liga profesional de España. La jornada promete intensidad desde el primer asalto, combinando combates de alto nivel y un formato competitivo que dará forma a los primeros finalistas y líderes de cada categoría.

El combate estelar de la noche será la final del torneo a cuatro en la categoría de peso pluma (60 kg), que se disputará íntegramente en la misma velada. Las semifinales, que abrirán la velada, enfrentarán a Mohamed Ali Daoudi, Mohamed Id Abdellah, Mohamed Dakan y Yassin Zeraibi, cuatro jóvenes talentos que deberán superar dos combates en la misma noche para coronarse.

Este formato único pone a prueba su resistencia, técnica y estrategia, y promete mantener a los aficionados al borde del ring hasta el último golpe. A la emoción del torneo se suman tres Superfights de gran nivel, donde los luchadores buscarán consolidar su posición en el ranking oficial de Fighters Night.

En peso ligero (63,5 kg), Mounaim Benamar, invicto en sus tres combates profesionales, se medirá con Asier Albert Quintero. Benamar destaca por su agresividad y volumen de pateo, mientras que Quintero, debutante en Fighters Night, buscará dar la sorpresa y escalar en la categoría.

En súperwelter (-71 kg), Ion Craciun protagonizará un combate espectacular, poniendo a prueba su técnica y su capacidad de espectáculo ante un rival de gran nivel. Alejandro Oteo, español de 23 años con 11 victorias, debuta en Fighters Night sustituyendo a Valentín Dragomir por lesión. Tiene un gran pateo y muy buen timing. Esta pelea no solo es clave para el ránking, sino que también sirve como anticipo del nivel que se espera en las finales de la liga.

En peso wélter (-67 kg), Nacho Menen se enfrentará a Younes Cheriff en un duelo que definirá al aspirante a disputar el cinturón en un próximo evento contra Abdellah Filali. Menen, con su resistencia y presión constante, chocará con Cheriff, cuya inteligencia y lectura del combate lo convierten en un rival imprevisible.

Fighters Night, una liga con estructura y rumbo profesional

Fighters Night combina torneos eliminatorios, cinturones oficiales y un ránking profesional estructurado, ofreciendo continuidad y sentido a cada velada. Cada combate cuenta, cada victoria mueve posiciones y cada rival representa un escalón hacia el título de su categoría. La final del torneo a cuatro y los Superfights convierten esta noche en un evento imperdible para todos los aficionados al kickboxing.

Fighters Night combina el formato de Grand Prix con un sistema de ránking oficial, donde los peleadores se enfrentan por posiciones y aspiraciones reales al título. Esta estructura, inédita hasta ahora en España, está profesionalizando el kickboxing y generando una narrativa deportiva sólida, visible y coherente para público y atletas.