El espectacular troleo del Mónaco al Armani Milán por fichar a Mirotic: «¿Es esta vuestra estrella?

El Mónaco es el nuevo rey del baloncesto europeo. No por haber ganado la Euroliga recientemente, sino por las grandes inversiones que está llevando a cabo en este verano. El fichaje de la estrella de la NBA Kemba Walker le sitúa como uno de los favoritos para hacerse con el título a final de temporada. Por ello, se han visto en la licencia de mofarse del Armani Milán tras el anuncio oficial de Mirotic como nuevo jugador.

«¿Es este vuestro fichaje estrella?», comentaba el Mónaco en redes sociales contestando al comunicado oficial del Emporio Armani Milan anunciando el fichaje de Nikola Mirotic. Este mensaje acompaña a un vídeo en el que Kemba Walker, su nueva estrella, deja por los suelos a Mirotic cuando ambos coincidieron en la NBA en un partido entre los Hornets y los Chicago Bulls.

Is this your star signing? @OlimpiaMI1936 😌

🎥 @NBATV https://t.co/9hHX69rPG1 pic.twitter.com/MUbY0t1g9f

— AS Monaco Basket EN 🏀 (@ASMBasket_EN) August 3, 2023