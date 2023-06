Mirotic y el Barcelona podrían acabar en los juzgados

Más y más problemas para el Barcelona. La sección de baloncesto, pese a haber ganado la Liga ante el Real Madrid, no deja de darle quebraderos de cabeza. Y esos vienen tras anunciar la marcha de Nikola Mirotic, al que le restaban dos temporadas de contrato y 10 millones de euros por cobrar. Ahora, las negociaciones entre el jugador y el club para la rescisión del contrato parecen haberse encallado y eso podría conllevar a los juzgados.

Nikola Mirotic era el jugador mejor pagado de Europa cobrando unos 5 millones de euros, lo que supone que el Barcelona debía pagar 1o. Ante la delicada situación financiera, el club se vio obligado a reducir su masa salarial de cara a la próxima temporada y rescindir el contrato del jugador español de origen montenegrino.

La ruptura entre el Barcelona y Nikola Mirotic se produjo tras la eliminación del equipo en la semifinal de la Final Four de la Euroliga a manos del Real Madrid. El jugador español llevó a cabo uno de los peores partidos de su carrera y ahí comenzó a fraguarse el divorcio. Club y agente trataron de llegar a un acuerdo en su rebaja salarial, pero no fue posible. No obstante, el jugador lo negó en una entrevista donde declaró no haber recibido ninguna llamada por parte del club azulgrana.

Y es que el club cambió de estrategia e informó al jugador su voluntad de dar por finalizado el contrato. Informa el diario Sport que en el momento en el que Mirotic conoció esta decisión, se comprometió a acabar de la mejor manera posible con su club. Una vez acabada la final ante el Real Madrid, el Barça quiso convencer al jugador y su agente a pagarle solo uno de los dos años de contrato que tenían firmados, y hacerlo en verano de 2024.

La respuesta de Mirotic fue un no rotundo, y que el jugador exigió cobrar los dos años de contrato que le restaban. Ante esta inflexibilidad del jugador, el Barça lo tiene claro: si antes del 30 de junio, Mirotic no acepta la propuesta que hay sobre la mesa, rescindirá el contrato de manera unilateral, sin importar que el asunto pueda acabar en manos de la justicia, informa el medio catalán.