España-Zambia: en busca de los octavos

La selección española buscará su clasificación para los octavos de final por la vía rápida. España tiene la oportunidad este miércoles ante Zambia (9:30 hora española) de certificar su presencia en la siguiente fase en la segunda jornada del Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda. Lo hará si consigue puntuar ante la selección africana, que aunque comenzó con una contundente derrota ante Japón, es una fuerte amenaza para las de Jorge Vilda.

El seleccionador lo tiene claro: no hay que fiarse de las zambianas. A pesar de la manita encajada ante las niponas, tienen mucho peligro arriba y son un equipo muy físico y potente. Jugadoras como Kundananji o Barbra Banda pueden poner en riesgo la portería que defenderá Misa y, por tanto, la clasificación de la selección para la siguiente ronda.

Las sensaciones en el debut de España en el Mundial fueron buenas. Las de Vilda consiguieron presentar su candidatura gracias a la victoria contundente por 3-0, logrado en la primera parte. Sin embargo, en la segunda mitad se bajó el ritmo y no consiguieron estar acertadas de cara a puerta, lo que puede llevar a que haya cambios significativos en el once, puesto que hay varias dudas, como sucedió ante Costa Rica.

Queda saber si Alexia Putellas, que ha completado en estos días previos los entrenamientos con el resto del equipo, será de la partida o si, por el contrario, Vilda sigue reservándola en busca de que recupere su mejor nivel. La jugadora del Barcelona sigue el plan específico para alcanzar su mejor versión, pero las sensaciones son mejores a las que había al comienzo de la concentración, por lo que no sería extraño verla formando parte de la partida.

También falta por saber quiénes formarán el tridente ofensivo. Esther y Aitana fueron las dos goleadoras, pero la granadina podría dejar su puesto en la punta de ataque a Alba Redondo, pichichi de la Liga F con el Levante. Además, en los costados podría haber diversos cambios. Parece claro que Salma Paralluelo estará, queda saber en qué extremo, mientras que Athenea, Mariona y Jenni Hermoso pueden disputarse el otro puesto, que en el debut fue para la madridista. En el centro del campo, de no jugar Alexia de inicio, todo apunta a que podría ser Irene Guerrero la elegida.

Aitana, apuesta segura

Donde no hay dudas en el once de España es en defensa y en parte del centro del campo. Independientemente de que Alexia Putellas esté o no de inicio, quien sí que estará será Aitana Bonmatí. Desde el regreso de la futbolista a la selección –puesto que formó parte de las 15 rebeldes–, Vilda no ha tenido dudas con ella y ha vuelto a ser una de las líderes del equipo. Así lo fue contra Costa Rica y lo será también ante Zambia.

El nivel mostrado por la mediocentro del Barcelona a lo largo de la temporada la ha posicionado como una de las grandes favoritas para hacerse con el próximo Balón de Oro. Dependerá del desempeño de España en este Mundial, en el que la ambición y el optimismo del grupo es máximo. Con el Barça ya ganó la Champions, siendo elegida la mejor jugadora de la competición y, ahora, será una de las encargadas de liderar a la selección en la búsqueda del título.

A falta de saber si Aitana estará acompañada por Alexia, quien sí que parece que estará en el pivote será Teresa. La madridista se ha consolidado como titular para Vilda en el puesto, aunque la confianza mostrada por el seleccionador en la canterana del Barça María Pérez la puede llevar también a estrenarse en el Mundial ante Zambia. Donde no hay dudas es en portería y defensa. Misa será la guardiana de la portería y Ona Batlle, Ivana, Irene Paredes y Olga la escoltarán por delante.

Escándalos en Zambia

Zambia tiene mucho peligro, como ha señalado Vilda, pero también muchos problemas extradeportivos. Su seleccionador Mwape está siendo investigado por la policía de su país y por la FIFA por presuntos abusos sexuales a varias de sus jugadoras y también ha habido protestas de las jugadoras por impagos de las primas por parte de la Federación en los últimos años. Dos de las jugadoras que lideraban las quejas eran Hazel Nali y Grace Chanda, que han sido expulsadas del equipo. Los motivos que han alegado por parte de la selección han sido dos supuestas lesiones que Nali ha negado.

El ambiente no es nada bueno y se pudo comprobar en el debut. Zambia llegaba como una de las candidatas a dar la sorpresa y lo hacía después de imponerse en un amistoso de preparación a Alemania. Sin embargo, no pudo ir peor su estreno en el Mundial, puesto que cayeron por 5-0 ante Japón. Si no logran ganar a España, podrían quedar eliminadas matemáticamente a las primeras de cambio.