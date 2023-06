El Barcelona levanta un 0-2 sin Alexia para ganar su segunda Champions

El Barcelona levantó un 0-2 en la final de la Champions League para llevarse su segundo título continental. Las culés, a las que no les hizo falta la presencia de Alexia Putellas, remontaron en la segunda parte, ante un histórico del fútbol femenino europeo como es el Wolfsburgo. Las alemanas buscaban su tercera Copa de Europa, pero se les escapó pese a irse con una clara ventaja al descanso. No supieron resistir el arreón azulgrana y se les hizo demasiado largo el encuentro.

Sorprendió Giraldez dejando a Alexia Putellas en el banquillo en la gran cita de la temporada. El técnico entendió que aún le falta ritmo y más para pelear por una Champions a la que las culés volvían a acudir como favoritas. El estadio del PSV en Eindhoven acogía la cita y, aunque no había lleno en las gradas, sí que se notaba una marea barcelonista.

Pero el peso del partido fue demasiado para unas culés a las que condenaron sus propios fallos. El primero llegó en el minuto 4. Lucy Bronze cometía un fallo garrafal en salida, perdiendo el balón ante Ewa Pajor en la frontal. La polaca no se lo pensaba y lanzaba a puerta. También erraba Paños, que no acertaba a despejar el balón y, aunque lo tocó, no pudo evitar que acabase dentro.

Comenzó el Barcelona a raíz del primero a volcarse sobre la meta germana. Con su característico toque llegaban con facilidad al área, donde acababan liándose y dejando patente una clara falta de puntería. De 15 remates que hicieron en la primera parte, sólo uno fue entre los tres palos. Irene Paredes falló en la más clara, entrando sola al segundo palo y mandando su cabezazo a placer al lateral de la red.

Quien no perdonó fue el Wolsburgo, que en otra llegada dejó más que encarrilado el encuentro. Popp se enganchaba con Mapi León. La central catalana acababa en el suelo después de agarrar a la veterana delantera. Entraba en el área prácticamente libre de marca y lo aprovechaba Pajor para ponerle un centro preciso ante el que no falló. Cabezazo para batir a Paños y hacer el 0-2. No se lo podía creer Putellas, con cara de circunstancia en el banquillo.

No tocaba nada Jonathan Giraldez al descanso, por lo que la Balón de Oro seguiría en el banquillo a la espera de una oportunidad que la permitiese cambiar el guion del partido. Salían, eso sí, con un nuevo aire las culés, con más mordiente buscando la portería de Frohms. No tardaban en encontrarla, con una Patri Guijarro estelar.

Remontada hacia la Champions

Doblete en apenas tres minutos para igualar el encuentro nada más regresar de vestuarios y dejar más que tocadas a las alemanas, que veían como dejaban escapar su renta goleadora en un arreón exprés del Barcelona. Corrían el riesgo de que se les hiciera más que larga la segunda mitad y así fue. Guijarro metió en pie en el primer palo a un balón tenso de Hansen para reducir la diferencia y minutos después, al cabecear libre de marca un centro de Aitana desde la derecha, pillando descolocada a la portera.

Completaba la remontada Rolfo. En una jugada indigna de una final de Champions, el Barça aprovechaba para hacer el 3-2. La central Hendrich despejaba sobre el cuerpo de su compañera Janssen, dejándole el balón muerto a Salma Paralluelo, que no acertaba. Tampoco lo hacía Mariona Caldentey, pero el balón le llegaba de rebote a Rolfo, que no perdonaba prácticamente a portería vacía.

Alexia entró en el 90, para disputar el extenso descuento, que fue de siete minutos. En ellos, reclamaron varias acciones las jugadoras del Wolfsburgo, que vieron como, tras la remontada, el Barça manejó el reloj a la perfección y pudo certificar, con una gran remontada, la que es la segunda Champions de su historia.