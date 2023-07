En busca de la mejor Alexia

España debuta en el Mundial contra Costa Rica y con la gran duda de saber cómo llega Alexia Putellas. La doble Balón de Oro está llamada a liderar a la selección en su búsqueda de la primera estrella, pero aún le queda para estar a su mejor nivel, algo que se pretende lograr a lo largo de la cita que tiene lugar en Australia y Nueva Zelanda. Así lo reconoció Jorge Vilda en la rueda de prensa previa y que puede condicionar su presencia de inicio en el estreno mundialista.

Al ser preguntado sobre cómo llega España al Mundial y, en concreto, la futbolista del Barça, el seleccionador destacó que no cuenta con bajas para el primer encuentro en Nueva Zelanda. «Están todas las jugadoras disponibles», destacó el técnico. Pero, en lo que respecta a Alexia, afirmó que está siguiendo un plan específico y dejó la incógnita de si saldrá de inicio o no.

«Estamos intentando optimizar sus entrenamientos para tener a la mejor Alexia. Lo estamos tratando con mucha delicadeza para que esté en las mejores condiciones y pueda jugar mañana», señaló Vilda. Por lo que ni siquiera está asegurada su presencia en el encuentro ante las ticas.

Determinante para el objetivo

Lo que sí que está claro es que desde la Federación saben de la importancia de tener en las mejores condiciones a la mejor jugadora del mundo. De ahí las precauciones tomadas durante los primeros días de aclimatación en las antípodas preparando el Mundial. Alexia Putellas es una futbolista determinante ya no sólo en su juego, sino en el apartado moral. Algo que se vio reflejado en la pasada Eurocopa, en la que se lesionó a pocos días del debut.

Después de aquello, la futbolista no ha tenido apenas continuidad. Llegó con el Barça al tramo final de la temporada, en el que no llegó a ser titular en ningún encuentro. De hecho, su presencia en la final de la Champions, con el equipo necesitando remontar un 2-0, fue testimonial. Sus primeras titularidades fueron con España, ante Panamá y Dinamarca, pero contra Vietnam no llegó a jugar.

Alexia ha iniciado un plan de recuperación tras unas molestias con el que se busca que alcance su mejor versión en este Mundial. Pero todo apunta a que habrá que esperar para verla a pleno rendimiento. Por el momento, la duda se cierne sobre su estado físico, dejando en el aire su estreno ante Costa Rica.