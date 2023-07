Nueva Zelanda inaugura su Mundial con sorpresa

Primer partido del Mundial femenino y primera sorpresa. Nueva Zelanda se ha estrenado en la Copa del Mundo que organiza junto a Australia con victoria ante una de las selecciones con más historia del fútbol europeo. Noruega –que cuenta con Mundial, dos Eurocopas y unos Juegos– no ha sido capaz de doblegar a las kiwis en el encuentro inaugural del campeonato. Las anfitrionas se impusieron por la mínima gracias a un gol de Wilkinson nada más comenzar la segunda parte.

No partían como favoritas ante uno de los equipos con más historia del fútbol femenino a nivel mundial y aspirantes a proclamarse campeonas. Noruega, que cuenta con jugadoras como Engen y Graham Hansen, del Barça, o Ada Hegerberg, Balón de Oro en 2018 y seis veces campeona de la Champions, no pudo superar a las neozelandesas. De hecho, apenas tuvieron oportunidades claras para ver puerta, en comparación con sus rivales, y, cuando lo hicieron, no supieron aprovecharlas.

Nueva Zelanda, que partía como una de las cenicientas del Grupo A, en el que figuran además Filipinas y Suiza, suma sus primeros tres puntos y deja contra las cuerdas a una de las candidatas. Lo hizo gracias a un gol de Wilkinson en el 46′, nada más regresar de los vestuarios. Pudieron hacer el segundo, pero fallaron en el 87′ un penalti por manos que les llevó a sufrir en los últimos minutos del encuentro.

Sin embargo, no tuvieron su mejor día de cara a puerta las noruegas. Hasta en dos ocasiones fallaron dos goles más que cantados. Leonahardsen y Reiten perdonaron en dos acciones calcadas. Hegerberg asistió a ambas para que rematasen a poco más de un metro de la portería y las dos la mandaron fuera. La última de ellas, en el último minuto de descuento, lo que impidió que Noruega pudiera sumar en su estreno mundialista.