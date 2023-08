España mantiene vivo su sueño

El sueño de España continúa. Cuando parecía convertirse en pesadilla, Salma Paralluelo apareció para clasificar a la selección para semifinales del Mundial. Holanda fue inferior durante prácticamente todo el partido, pero aguantaron y aprovecharon su momento para forzar una prórroga en la que llegaron a perdonar la vida a las de Jorge Vilda. Sin embargo, la extremo, que había provocado el penalti que adelantó a las españolas en la primera parte, emergió para resolver cuando peor pintaban las cosas y poner el 2-1 definitivo.

La selección afrontaba una cita histórica. Por primera vez disputaba unos cuartos de final de un Mundial. Lo hacían con la moral por las nubes tras golear a Suiza, pero enfrente había una Holanda que llegaba invicta y en pleno crecimiento. Ante la vigente subcampeona del mundo sólo valía ganar y, para ello, Vilda calcó el once de octavos, salvo por la entrada de Mariona en el lugar de Salma. Misa y Alexia se quedaban de nuevo en el banquillo.

Dominó la selección durante los primeros 45 minutos con absoluta claridad. De hecho, a los tres minutos de juego Esther tuvo una oportunidad clarísima. Un pase perfecto de Jenni Hermoso la dejó sola ante Van Domselaar, pero la sobró el último toque antes de disparar, permitiendo que la portera se echara encima.

Más clara fue la doble ocasión de Alba Redondo. Pasado el cuarto de hora, la goleadora del Levante entró con todo a cabecear el balón, despejando la portera al palo. El rechace lo mandó la pichichi de la Liga F de nuevo a la madera y, cuando Esther llegaba para cazar el segundo rebote, la central Van der Gragt estiró su brazo, apoyado previamente en el suelo, para evitarlo. No consideró la árbitra Frapart que fuera una mano punible, ni tampoco la corrigieron desde el VAR.

España se gustaba, pero le faltaba acierto de cara a portería. No lo tuvo de nuevo Redondo entrando como un avión, convirtiendo lo que debió ser gol en una asistencia para Esther, que estaba en fuera de juego. Las dos puntas españolas se entendían a la perfección entre ellas y también con una Mariona que aprovechó su titularidad para desbordar como quería por el costado zurdo. Pero no había forma de romper la igualada.

El VAR como salvación

La superioridad se mantuvo en la segunda mitad, donde Teresa llevaba el timón de la selección, aunque las españolas seguían negadas. El susto llegó pasado el 60 de partido, cuando Frapart señaló penalti en contra de España, por una carga legal de Irene Paredes sobre Beerensteyn, que caía ante Cata Coll. El VAR corrigió a la árbitra, que anuló su decisión inicial tras consultar el monitor.

También la corregiría minutos después, esta vez para conceder un penalti a España. Van der Gragt, que ya había hecho en la primera parte unas manos en el área, volvió a tocar la pelota tras un centro de Salma, que acababa de entrar. Frapart lo pasó por alto, pero no lo hicieron desde el VAR. La acción no dejaba lugar a dudas y Mariona fue la encargada de transformarlo. No sin suspense, puesto que el disparo impactó primero en el poste, antes de entrar en la portería.

Largo descuento y empate

Se lanzó a por todas en los últimos minutos Holanda en busca del empate. Tras verse superadas durante 80 minutos, lo encontraron con Van der Gragt de nuevo como protagonista. Estuvo tanto en lo bueno como en lo malo. En este caso, se aprovechó de que Oihane se quedó enganchada y se plantó sola ante Cata, a la que fusiló. Después llegó un largo descuento de 12 minutos en los que la selección mejoró, pero sin poder marcar.

Vilda había quitado minutos antes a Aitana Bonmatí, que no estuvo en la prórroga. Para el alargue, al técnico le quedaban tres cambios y uno de ellos fue el de Alexia. Entró en el terreno de juego la Balón de Oro cuando sólo quedaban 20 minutos por delante. Muy mal debe verla el seleccionador.

Salma da el pase

Cuando peor lo pasaba España, en la segunda parte de la prórroga, apareció Salma Paralluelo. Había entrado en la segunda mitad y provocó el penalti del primero y, en el momento decisivo, no falló. En una contra, sacó todas sus cualidades de la atleta que renunció ser por jugar al fútbol. Encaró, caracoleó, se fue por fuera y batió por bajo a Van Domselaar para certificar la presencia de la selección en semifinales del Mundial.