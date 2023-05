La España de Julen Guerrero cae contra Francia en semifinales

La selección española sub-17, dirigida por Julen Guerrero, cayó eliminada en las semifinales del Campeonato de Europa tras perder 1-3 contra Francia. Un gol de Lamine Yamal a falta de 20 minutos ilusionó al combinado español, pero los galos reaccionaron y remontaron el partido para meterse en la final.

La selección de Julen Guerrero, tras clasificarse para semifinales y saber que disputará el próximo Mundial sub-17 del mes de noviembre, se presentó en el Pancho Arena con la ilusión de plantarse en la gran final del Europeo. Pero para ello había que eliminar a la poderosa Francia.

El duelo fue de máxima igualdad y hasta la segunda mitad no llegaron las grandes ocasiones. En el minuto 50 tuvo una clara Francia y en el 54 perdonó Juan Hernández para España. Raúl Jiménez en portería salvaba los muebles mientras España buscaba el primer gol.

En el minuto 69, la selección española sub-17 consiguió lo más difícil. Abrir la lata. Cuando el partido estaba condenado a no tener goles, Lamine Yamal sacó su magia para anotar un golazo y adelantar a España en el marcador. Derechazo desde la esquina del área directo a la escuadra. Los de Julen Guerrero se acercaban a la final.

Pero el gol de España provocó que Francia reaccionase y fuese con todo hacia la portería española. Y ahí llegaron las malas noticias. En siete minutos, los galos iban a remontar el partido. En el minuto 73 empató Mathias Lambourde en el 73 y en el 80 remontó Issoufou.

La sub-17 perdió un poco los nervios en el tramo final, fruto de la impotencia, y se formó una pequeña tangana que no llegó a mayores. España lo intentó hasta el final, pero las ideas ya no aparecían en ataque. Y en el descuento, con la selección española volcada, Francia sentenció a la contra tras volver a despejar Raúl otro balón más. De hecho, el guardameta española se llevó un golpe que no le permitió terminar el partido.

Con 1-3 en el marcador, España decía adiós al Europeo sub17 a un paso de la gran final. Un final cruel que llegó con la relajación del equipo de Julen Guerrero tras el golazo de Lamine Yamal. Francia reaccionó con contundencia y disputará la final contra Alemania.