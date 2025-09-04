España – Grecia, en directo:dónde ver y última hora online del partido del EuroBasket 2025 en vivo gratis

La España de Sergio Scariolo se la juega. La selección española de baloncesto masculino vivirá una final en la última jornada de la fase de grupos del EuroBasket 2025, la quinta jornada del cuadro C, en su enfrentamiento contra Grecia. Tras dos derrotas y dos victorias en las cuatro primeras fechas, el combinado español tiene que ganar ante el conjunto heleno para continuar en la competición.

España – Grecia, en directo

¿A qué hora juega España en el EuroBasket 2025?

El España – Grecia del EuroBasket 2025, correspondiente a la jornada 5 del grupo C se disputa este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas —una menos en Canarias— en territorio chipriota. Se espera que todo transcurra con normalidad para que el encuentro arranque de forma puntual y los de Sergio Scariolo puedan medirse a los helenos en un choque de alto nivel.

Dónde ver en directo España – Grecia del EuroBasket 2025

RTVE posee en exclusiva los derechos para retransmitir en España todos los partidos de la selección masculina en el EuroBasket 2025. Por tanto, este enfrentamiento entre España y Grecia podrá verse en abierto y gratis a través de La 1 o Teledeporte.

Quienes prefieran seguirlo en streaming tienen la opción de la app RTVE Play, disponible para teléfonos móviles, tablets y Smart TVs, además de su versión web para ordenadores. Asimismo, la plataforma internacional Courtside 1891, propiedad de la FIBA y de pago, emitirá íntegramente el torneo para todo el mundo.

Cómo escuchar por radio el España – Grecia

Los aficionados que no puedan seguirlo ni en televisión ni en streaming tienen otra alternativa: la radio. Radio Marca, Cadena SER, Cope, Onda Cero o RNE conectarán en directo con Chipre para narrar el partido y no perderse detalle de esta auténtica prueba de fuego para la selección española de Sergio Scariolo.

El camino de España en este Eurobasket 2025

La selección española de baloncesto se encuentra encuadrada en el grupo C del EuroBasket 2025, que se disputa en Chipre. Dirigida por Sergio Scariolo, España ha tenido un inicio irregular: debutó con derrota ante Georgia, reaccionó con victorias contundentes frente a Bosnia y a la anfitriona Chipre, pero volvió a tropezar contra Italia.

El choque ante Grecia será decisivo para saber si los de Scariolo logran avanzar a octavos de final. Para conseguirlo, necesitan terminar entre los cuatro primeros del grupo.

Estos han sido sus resultados hasta ahora: