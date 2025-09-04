España – Grecia, en directo:dónde ver y última hora online del partido del EuroBasket 2025 en vivo gratis
Sigue en directo minuto a minuto el decisivo España - Grecia de la fase de grupos del EuroBasket 2025, con la siguiente ronda en juego
España – Grecia: hora, canal TV y dónde ver online en directo el partido del EuroBasket 2025
¿Ha sido eliminada España alguna vez en fase de grupos del Eurobasket?
La España de Sergio Scariolo se la juega. La selección española de baloncesto masculino vivirá una final en la última jornada de la fase de grupos del EuroBasket 2025, la quinta jornada del cuadro C, en su enfrentamiento contra Grecia. Tras dos derrotas y dos victorias en las cuatro primeras fechas, el combinado español tiene que ganar ante el conjunto heleno para continuar en la competición.
España – Grecia, en directo
¿A qué hora juega España en el EuroBasket 2025?
El España – Grecia del EuroBasket 2025, correspondiente a la jornada 5 del grupo C se disputa este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas —una menos en Canarias— en territorio chipriota. Se espera que todo transcurra con normalidad para que el encuentro arranque de forma puntual y los de Sergio Scariolo puedan medirse a los helenos en un choque de alto nivel.
Dónde ver en directo España – Grecia del EuroBasket 2025
RTVE posee en exclusiva los derechos para retransmitir en España todos los partidos de la selección masculina en el EuroBasket 2025. Por tanto, este enfrentamiento entre España y Grecia podrá verse en abierto y gratis a través de La 1 o Teledeporte.
Quienes prefieran seguirlo en streaming tienen la opción de la app RTVE Play, disponible para teléfonos móviles, tablets y Smart TVs, además de su versión web para ordenadores. Asimismo, la plataforma internacional Courtside 1891, propiedad de la FIBA y de pago, emitirá íntegramente el torneo para todo el mundo.
Cómo escuchar por radio el España – Grecia
Los aficionados que no puedan seguirlo ni en televisión ni en streaming tienen otra alternativa: la radio. Radio Marca, Cadena SER, Cope, Onda Cero o RNE conectarán en directo con Chipre para narrar el partido y no perderse detalle de esta auténtica prueba de fuego para la selección española de Sergio Scariolo.
El camino de España en este Eurobasket 2025
La selección española de baloncesto se encuentra encuadrada en el grupo C del EuroBasket 2025, que se disputa en Chipre. Dirigida por Sergio Scariolo, España ha tenido un inicio irregular: debutó con derrota ante Georgia, reaccionó con victorias contundentes frente a Bosnia y a la anfitriona Chipre, pero volvió a tropezar contra Italia.
El choque ante Grecia será decisivo para saber si los de Scariolo logran avanzar a octavos de final. Para conseguirlo, necesitan terminar entre los cuatro primeros del grupo.
Estos han sido sus resultados hasta ahora:
- España 69–83 Georgia
- España 88–67 Bosnia y Herzegovina
- España 91–47 Chipre
- España 63–67 Italia
Fin 1Q
Primer cuarto terrible de España (20-31)
Grecia ha pasado por encima de España en este primer cuarto. Si bien le ha salido casi todo al conjunto heleno, España no ha dado la talla. Nervios y errores que han costado un marcador sonrojante.
1Q – 2:50
España no logra centrarse (14-31)
La brecha es más amplia y el parcial de 0-14 deja muy claro el bloqueo español.
1Q – 4:16
Tiempo muerto Scariolo (14-24)
Otro triple de Grecia que pone el +10 de los helenos en pista en menos de seis minutos de partido. Los porcentajes de los griegos no son normales.
1Q – 4:20
Se distancia Grecia Aldama (14-21)
Ojo que Grecia toma ventaja tras un par de ataques de España que no encuentran rédito. A Grecia le está entrando todo. Primeros puntos de Antetokounmpo.
1Q – 6:22
Anota Aldama (13-13)
Entran dos de los tres tiros libres de Aldama, que sufrió una falta de Antetokounmpo que pudo costarle caro. Le torció el tobillo pero no fue nada grave.
1Q – 7:20
Arriba España (9-8)
Comienzan bien en la anotación ambos equipos, logrando encestar en cada ataque. Ahora fue Pradilla el que forzó dos tiros libres que encestó sin problemas.
1Q – 9:59
Comienza el partido
Primera posesión para Grecia, que gana el mano a mano. Se la juega España.
Quinteto de España
Este es el quinteto inicial de España que elige Scariolo: De Larrea, Yusta, Parra, Aldama y Pradilla.
Historial favorable para España
En este siglo, los dos conjuntos se han enfrentado en 11 ocasiones, nueve de ellas con victoria para España y dos de Grecia. El último triunfo español fue el año pasado en los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que Scariolo sabe la fórmula para derrotar a los de Giannis Antetokounmpo.
La plantilla de la selección española de baloncesto en el EuroBasket 2025
- Josep Puerto. Valencia Basket.
- Sergio de Larrea. Valencia Basket.
- Jaime Pradilla. Valencia Basket.
- Mario Saint-Supéry. Gonzaga Bulldogs.
- Xabi López-Arostegui.Valencia Basket.
- Santi Aldama. Memphis Grizzlies.
- Darío Brizuela. FC Barcelona.
- Willy Hernangómez. FC Barcelona.
- Santi Yusta. Casademont Zaragoza.
- Juancho Hernangómez. Panathinaikos.
- Joel Parra. FC Barcelona.
- Yankuba Sima. Valencia Basket.
¿Cómo está el grupo de España en el Eurobasket?
España afronta su último partido del grupo del Eurobasket 2025 sabiendo que está obligada a ganar a Grecia, la selección de Giannis Antetokounmpo, para pasar a octavos de final. Georgia perdió contra Bosnia.
- Bosnia y Herzegovina: 8 puntos (3 victorias, 2 derrotas)
- Grecia: 7 (3-1)*
- Italia: 7 (3-1)*
- Georgia: 7 (2-3)
- España: 6 (2-2)*
- Chipre: 4 (0-4)*
*Aún por jugarse.
Luka Doncic espera a España
Luka Doncic, en su enésima actuación espectacular con Eslovenia en el Eurobasket 2025, ha liderado a su selección en la victoria contra Israel para meterla en octavos de final. El astro de Los Angeles Lakers en la NBA ha firmado otro partido estratosférico (37 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias), rozando su segundo triple-doble del torneo y espera en la fase final de Riga (Letonia) a España, que si gana a Grecia este jueves (20:30 horas) se clasificará como segunda del grupo D.
¡Buenas tardes!
¡Bienvenidos! España se la juega en el EuroBasket 2025 ante Grecia en la última jornada de la fase de grupos tras un camino con más piedras de las esperadas. Dos derrotas y dos victorias ponen a la selección española de baloncesto masculina contra las cuerdas, necesitada de un triunfo ante los helenos para seguir defendiendo la corona conquistada en 2022.
2Q – 9:59
Arranca el segundo cuarto
Tiempo para reaccionar para España, que necesita un impulso ofensivo y que desaparezca esa claridad en el tiro de los helenos.