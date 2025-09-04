Un estelar Luka Doncic espera a España tras meter a Eslovenia en octavos del Eurobasket

Luka Doncic, en su enésima actuación espectacular con Eslovenia en el Eurobasket 2025, ha liderado a su selección en la victoria contra Israel para meterla en octavos de final. El astro de Los Angeles Lakers en la NBA ha firmado otro partido estratosférico (37 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias), rozando su segundo triple-doble del torneo y espera en la fase final de Riga (Letonia) a España, que si gana a Grecia este jueves (20:30 horas) se clasificará como segunda del grupo D.

El equipo esloveno es tercero del cuadro de su sede en Katowice e independientemente del resultado que se produzca en el Polonia-Bélgica ya es matemáticamente tercera y sus dos únicas opciones de rivales en octavos son España, si gana a Grecia, o Italia, si vencen los helenos. Doncic ya espera el enfrentamiento de Eslovenia después de una fase de grupos descomunal en lo individual.

Después de perder los dos primeros partidos, Doncic ha levantado esa difícil situación y Eslovenia ya está en octavos con otro partidazo del canterano del Real Madrid. Un encuentro que comenzó igualadísimo, pero que decantó Luka a favor de su país con 10 puntos de una tacada en el primer cuarto (22-26). En el segundo se las vio con Avdija, alero de Portland Trail Blazers, del que salió ganador el de los Lakers cerrando su cuenta anotadora de la primera parte en 24 tantos y 13 de ventaja para los eslovenos (43-56).

La Eslovenia de Doncic espera a España

Así, su marcador emergió tras el descanso para acercar a Israel, pero gracias al acierto en el triple, con Prepelic también enchufado, Eslovenia se volvió a distanciar hasta los 14 de diferencia al término del tercer cuarto (65-79). Los israelíes ofrecieron batalla en el último parcial, pero en cuanto salió Doncic revolucionó el juego esloveno y meter a los suyos en octavos. Ahora, se sentará a ver el España-Grecia de Limasol en el que se decide su próximo objetivo en el Eurobasket..