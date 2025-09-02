Luka Doncic rompe récords en el Eurobasket y sostiene a Eslovenia

Luka Doncic también rompe récords de precocidad en el Eurobasket 2025. Es muy bueno, buenísimo, y este martes la estrella de Eslovenia logró que su selección diera un paso de gigante hacia octavos de final con un partidazo en el que alcanzó los 400 puntos de anotación en el torneo, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo (26 años) desde Tony Parker en 2007 (25 años y 122 días).

Es el emblema de la NBA en el Eurobasket y este martes el jugador de Los Angeles Lakers volvió a tirar del carro de la selección eslovena para conseguir su segunda victoria contra Islandia, cenicienta del grupo D. Doncic firmó 26 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias después de su triple-doble ante Bélgica (26-10-11) y metió a Eslovenia en la siguiente fase que se celebrará en Riga (Letonia).

Doncic podría cruzarse en el camino de la selección española al emparejarse los ocho equipos clasificados de los grupos C y D en octavos. Luka es el referente absoluto de una Eslovenia carente de más jugadores NBA. Tampoco hay de Euroliga, por lo que todo lo que consiga con su país de aquí en adelante ya será una auténtica proeza. Es tan líder que llamó la atención verle dirigir una jugada en la banda durante un tiempo muerto en vez de su seleccionador en el segundo encuentro del torneo.

El partidazo de Doncic ante Islandia

Este martes, Doncic tuvo que jugar 32 minutos para lograr la victoria para Eslovenia ante una Islandia que no se dio por vencida hasta los segundos finales del último cuarto. Con él sobre el parqué, +16 para su selección y sin él todo se trunca. La faena no era sencilla para Luka y los suyos, que venían de perder los dos primeros partidos con Polonia y Francia. En la última jornada se enfrentarán a Israel y lucharán por evitar la cuarta plaza que casi seguro les haría medirse con Grecia en octavos.