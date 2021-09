“Estamos en el alambre”. Sin paños calientes Luis Enrique reconoció la delicada situación que vive la selección española en la sala de prensa del Friends Arena. La derrota ante Suecia en Estocolmo ha dejado al equipo nacional muy tocado. Sin margen de error y con la esperanza de que el combinado sueco ceda un empate en los partidos que restan antes de lo que puede ser una auténtica final por estar en el Mundial. Y es que, en la última jornada ambos conjuntos se enfrentan en territorio nacional y, si unos han sumado tres victorias y los otros se han dejado, como mínimo, un empate, ese encuentro decidirá quién irá a Qatar por la vía rápida.

España ya ha curado las heridas de Estocolmo. El propio Luis Enrique ha reconocido en la rueda de prensa previa al encuentro ante Georgia que el resultado les dejó tocados. No era para menos. Las caras de los jugadores y del seleccionador eran un auténtico poema, pero todo ha sanado rápidamente. Apoyados en la fuerza del grupo, esa que tan buen resultado les dio en la pasada Eurocopa, el ambiente ha mejorado notablemente, tal y como se pudo apreciar en los 15 minutos del entrenamiento abierto a los medios de comunicación. Risas, buena sintonía y un pasillo a Raúl Albiol, que estaba de cumpleaños, son la muestra de que, sin esconder que la situación es delicada, el futuro se afronta con optimismo y con la convicción de que se van a sacar los 12 puntos. Esa es la parte que depende del equipo nacional y la que quieren cumplir. Luego, si Suecia falla, bienvenido sea.

Para este encuentro Luis Enrique podría apostar por un once muy parecido al que formó ante Suecia. Arriba, la baja de Gerard Moreno hace que Pablo Sarabia o Adama Traoré tengan la oportunidad de colarse en el once, mientras que en el centro del campo Brais, Marcos Llorente o Fornals tienen opciones de ser titulares. La defensa y, obviamente, la portería apunta a ser las mismas.

Un hueso duro de roer

Georgia no tiene nombre, pero España ya sabe como se las gasta un equipo que sólo tiene un punto, el empate cosechado contra Grecia, pero que no ha recibido ninguna goleada y no ha perdido ni un solo partido por más de un tanto de diferencia. La Selección sufrió mucho para ganar en Tiblisi, donde un gol de Dani Olmo en el 92′ dio los tres puntos a los de Luis Enrique.

Para este encuentro, Georgia podría hacer cambios respecto al equipo que perdió hace unos días ante Kosovo. Podría debutar el joven portero Giorgi Mamardashvili, que tendrá una motivación extra frente a España en vistas de su gran rendimiento en la portería del Valencia. Además, en el combinado juega otro viejo conocido de la Liga, como es el mediocentro Giorgi Aburjania, que también se perfila como titular. Los de Willy Sagnol buscan la sorpresa.

Cuando no éramos los mejores

Los buenos años de la selección española han hecho olvidar esos tiempos en los que nos acostumbramos a jugar repescas o rozábamos el abismo con la punta de los dedos. España no se pierde una fase final de un Mundial desde 1974 y de una Eurocopa desde 1992, pero durante las fases de clasificación se han vivido momentos complejos. Aquel 12-1 a Malta, el camino a USA 94 que se está pareciendo mucho al actual con Clemente como seleccionador y Luis Enrique como jugador o las repescas que la Selección tuvo que disputar para estar en Portugal 2004 y Alemania 2006.