España – Georgia: la Selección está en su punto

España está en su punto. Donde quería. Donde se lo ha ganado. El objetivo de Luis de la Fuente cuando se hizo cargo de las riendas de la selección española el pasado mes de diciembre era llegar en esta situación al mes de noviembre. El combinado nacional está clasificado para la Eurocopa desde octubre, le sobraron dos partidos, y ante Georgia (20:45 horas) busca tres puntos que la aseguren ser cabeza de serie en el sorteo que se celebrará el próximo 2 de diciembre. Podría valer con un punto, pero el reto es ganar para evitar echar cuentas.

España está de dulce. Luis de la Fuente, desde la normalidad, ha encontrado un equipo y ha dado con la tecla. La selección española ha encontrado una idea que no le ata a ningún estilo. Ya no es prisionera de nada y el único objetivo es convencer desde la victoria. Lo más importante para cualquier equipo de fútbol.

Además, España sabe marcar y que no le marquen. La diferencia con la anterior etapa, la de Luis Enrique, es abismal. En los nueve partidos que la selección española ha jugado con Luis de la Fuente como entrenador, ha hecho 24 dianas. Es decir, casi tres goles por partido. 2,7 para ser más exactos. Unos números que demuestran el poderío en el área rival del equipo de todos. Un poderío que hasta no hace tanto era complicado de ver. En la segunda etapa de Luis Enrique, la media goleadora era de 1,7.

Atrás, España también es un verdadero muro. Cuesta mucho hacerle un gol a esta Selección. De hecho, sólo Escocia puede presumir de haberla hecho dos dianas en los nueve partidos que han jugado con el de Haro como técnico. La selección recibe menos de un gol por partido -el promedio es de 0,5 tantos- y ha sido capaz de dejar en cinco ocasiones la portería a cero.

Un once revolucionario

Luis de la Fuente apostará por cambiar el once prácticamente en su totalidad ante Georgia. El seleccionador comprende que ha llegado la hora de hacer pruebas y ha utilizado estos dos partidos, el de Chipre y el que se celebrará en Valladolid, para ello.

Por lo tanto, con Georgia podría haber hasta once cambios. Empezando por la portería, donde la duda es si jugará Remiro o Unai Simón, y acabando por la delantera, con Morata de nuevo en el frente ofensivo. Sólo Le Normand parece que repetirá.

El que no será titular es Lamine Yamal, aunque sí tendrá minutos. Jugando su cuarto partido con España se cierra la posibilidad de que Marruecos le reclame para el futuro. Por lo tanto, en Valladolid, el delantero del Barcelona se convertirá en español para siempre.

Georgia apura las opciones

Georgia, que aún tiene opciones de clasificarse para la Eurocopa a través de la Liga de Naciones, quiere resarcirse de la derrota sufrida en Tiflis ante España, la mayor humillación de su historia (1-7).

El seleccionador, el francés Willy Sagnol, aseguró que no habrá experimentos, que lo importante «es preparar los partidos de primavera» y que confía ciegamente en su gran estrella, el napolitano Khvicha Kvaratskhelia. No es para menos, Khvicha marcó el jueves los dos goles de su equipo ante Escocia (2-2) y aseguró que «Georgia recuerda la derrota ante España» y «quiere demostrar que en Tiflis simplemente no tuvimos suerte, no fue nuestro día».

Georgia no podrá contar en Valladolid por lesión con los centrocampistas del Sturm austríaco, Otara Kiteishvili; del Atlanta United, Sabu Lobzhanidze, y del Cremonese, Luka Lochoshvili, que se lesionó ante los escoceses.Kochorashvili, jugador del Levante, será el faro de los visitantes en el centro del campo, mientras Mikautadze (Ajax) acompañará a «Kvaradona» en la delantera, aunque también tiene opciones Zivzivadze del Karlsruher.

Pese a haber encajado siete goles ante los españoles y cinco el pasado fin de semana ante el Real Madrid, el valencianista Mardashvili es indiscutible bajo los palos.

España – Georgia: posibles onces

España: Remiro; Carvajal, Íñigo Martínez, Le Normand, Gayà; Rodri, Fabián, Sancet; Nico Williams, Ferran Torres y Morata.

Georgia: Mamardashvili; Kakabadze, Kverkvelia, Kashia, Kalandadze, Gocholeishvili; Kochoroshvali, Altunashvili, Chakvetadze; Kvaratskhelia y Mikautadze o Zivzivadze.