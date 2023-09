España completa su debacle en el doble y sólo le vale ganar a Serbia

España finaliza su primera eliminatoria en la Copa Davis con suspenso y la obligación de apelar a la épica para soñar con el pase a la fase final del torneo. El combinado nacional cerró su serie con la República Checa con victoria/derrota en el doble, formado por Marcel Granollers y Alejandro Davidovich, que tampoco estuvieron cómodos sobre el tapete de Valencia, y cedieron ante el dúo checo, formado por Pavlasek y el jovencísimo Mensik, de 17 años, por un marcador apretado de 7-5, 6-7, 4-6.

La realidad de España, más allá de lo sucedido en el partido de dobles, no cambia después de las dos derrotas de Bernabé Zapata y Alejandro Davidovich en los individuales ante la República Checa. El combinado nacional, anfitrión en Valencia, tendrá que ganar el viernes a Serbia, con Novak Djokovic en liza, para seguir con opciones matemáticas de pase a la fase final que se disputará en noviembre en Málaga. Pensar en un milagro en forma de triple empate que clasifique a España es también, debido a los resultados de este miércoles, una utopía.

El plan no le salió bien a España, con su líder, Alejandro Davidovich, encadenando dos partidos seguidos, con un doble que se marchó a los dos sets y holgadamente por encima de las dos horas de batalla. El malagueño, que será el que se enfrente a Novak Djokovic el viernes como parte del duelo ante Serbia, fue calentándose en su rendimiento junto a un experto como Granollers, aunque el peaje a pagar, en forma de carga en sus piernas, no está del todo claro que haya resultado suficiente en la balanza.

España no tuvo suerte, y es que después de imponerse en el primer set por 7-5, contó con dos pelotas de partido en un segundo muy igualado y que se marchó al tie-break. Granollers y Davidovich se las ingeniaron para remontar un 0-3 peligrosísimo –con dos mini breaks– en la muerte súbita, pero no pudieron sentenciar, alargando una contienda que iría a parar del lado checo, con un solitario break dejando la eliminatoria resuelta y a ambos pensando en sus próximos compromisos, con España, lógicamente, con sabor amargo por lo sucedido.

David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis, hacía balance de lo sucedido ante República Checa en una rueda de prensa en la que no quiso ser derrotista pese al mal resultado cosechado, sobre todo pensando que quedan dos eliminatorias por delante. «Hay que seguir teniendo fe y el viernes vamos a competir contra el rival más difícil que es Serbia. Aunque ahora acabamos de perder y se ve todo más negro. Mañana saldrá el sol y buscaremos soluciones. Estamos en un aprendizaje. Estoy contento con la actitud porque hemos competido. Yo tengo la obligación de que mi equipo esté al máximo», analizó el ex tenista, en un día aciago de debut como capitán.

Las opciones de España pasan por ganar a Djokovic

España necesita hacer la machada de derrotar a la gran favorita del Grupo C, Serbia, que llega a la eliminatoria que se disputará el viernes 15 de septiembre (a partir de las 15:00 horas), con el refuerzo del vigente campeón del US Open y número uno del ranking ATP, un Novak Djokovic que ya está en Valencia y jugará un individual y puede que el dobles ante España. Al combinado nacional sólo le vale la victoria ante Serbia para contar con opciones de pase, que aún así no estaría asegurado.