Dónde ver la Copa Davis 2023 en directo por televisión y online

La Copa Davis 2023 es uno de los grandes acontecimientos tenísticos de la temporada, en el circuito masculino, así como la única gran competición de la ITF que consigue eclipsar, por unos días, a la ATP. Los jugadores, de forma excepcional, se agrupan en equipos nacionales para defender a su país en un torneo que se divide en la fase de grupos, a disputar en cuatro sedes distintas –Valencia, Manchester, Bolonia y Split– y una fase final, que se celebrará en Málaga. A continuación, te contamos cómo ver en directo y por televisión y online los partidos de la Copa Davis 2023.

Uno de los grandes atractivos de la fase de grupos de la Copa Davis 2023 es la presencia, en el mismo cuadro, el del Grupo C, a dos de las favoritas a llevarse la Ensaladera de campeón, como son España y Serbia. Durante semanas se estuvo especulando con un posible duelo entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, pero finalmente sólo el balcánico viajará a Valencia, por lo que no habrá duelo directo pero sí un gran aliciente para seguir la Copa Davis tanto en directo in situ como por televisión.

Además, en las otras sedes, Manchester, Bolonia y Split, se vivirá también una gran emoción de cara a decidir cuáles son los dos países, de cada grupo, que firman su clasificación para la fase final de las Finales de la Copa Davis, que se disputa en Málaga del 21 de noviembre al 26 de noviembre, día en el que se decidirá al campeón que sucede en el palmarés del histórico torneo por países a Canadá, ganadora de la edición de 2022.

¿Cómo ver por TV la Copa Davis 2023?

Igual que sucediera en la edición de 2022, los partidos de la fase de grupos de la Copa Davis 2023 se podrán seguir en directo por televisión a través de la plataforma de pago Movistar +, que retransmitirá en directo los tres encuentros de cada jornada de la serie disputada en Valencia, con especial atención a las eliminatorias de España, que se medirá a República Checa, Serbia y Corea del Sur buscando un puesto en la final.

En el caso de la fase final de la Copa Davis, que se celebra en Málaga del 21 al 26 de noviembre de 2023, de nuevo será Movistar + la que retransmita en directo los partidos, a través de sus principales canales de temática deportiva.

Horario de los partidos de España en la Copa Davis 2023 de Valencia

Miércoles 13 septiembre: España – República Checa . A partir de las 15.00 horas.

. A partir de las 15.00 horas. Viernes 15 septiembre: España – Serbia . A partir de las 15.00 horas.

. A partir de las 15.00 horas. Domingo 17 septiembre: España – Corea del Sur. A partir de las 15.00 horas.