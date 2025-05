Enrique Zarza, abogado de Rubiales: «Tebas se ha extralimitado en sus funciones y debe ser inhabilitado»

Luis Rubiales presentó una denuncia contra Javier Tebas por «abuso de autoridad» en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El encargado de elevar ese escrito ha sido el abogado Enrique Zarza, quien explica a OKDIARIO en exclusiva las consecuencias que puede tener esta denuncia contra el presidente de la Liga.

Rubiales ha movido ficha antes de que los hechos denunciados prescriban y aporta múltiples pruebas en un escrito al que OKDIARIO ha tenido acceso. Entre ellas, el ex presidente de la Federación destaca el intento de soborno que hizo Tebas sobre el entonces empleado de la Federación Miguel García Caba para conseguir información confidencial de la entidad, así como del Real Madrid.

Pregunta: ¿Cuéntemos por qué ponen esta denuncia contra Javier Tebas?

Respuesta: El pasado 10 de abril presentamos una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes solicitando la inhabilitación de Javier Tebas, tanto definitiva como cautelar, por considerar que había llevado actos que son contrarios a la a la Ley del Deporte y que son sancionables por infracciones muy graves. Está planteada sobre un abuso de autoridad y sobre el planteamiento de que se ha extralimitado en sus funciones como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional a raíz de las actuaciones que en su día manifestó Miguel García Caba. Él dijo que se había reunido con Javier Tebas y que éste le había incitado a que extraer y facilitarle información privada y confidencial -incluso de los servidores- de la Real Federación Española de Fútbol- y que pudiera servir esa información contra Luis Rubiales y contra el Real Madrid.

Nosotros consideramos que son actuaciones que no son propias de su cargo, que es un abuso del ejercicio de su cargo. Y entendemos que habría podido utilizar, servirse de su cargo para llevar a cabo estas conductas que consideramos que incumplen la ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos, el secreto profesional de Miguel García Caba al que estaba incitando a que lo rompiera. García Caba actuó con honestidad, pero ya hemos visto cómo actuó Juan Rubiales que está condenado por despido procedente por revelar secretos y manipular información. Estaba incitándolo a que obtuviera información de forma ilícita, vulnerando además la ley de competencia desleal, porque la Liga y la Real Federación Española de Fútbol estaban compitiendo por los derechos audiovisuales del fútbol. Yo entiendo que ahí pues se han llevado a cabo actos que son ilegales y además que son fuera de sus funciones y de sus competencias y que son merecedores de que sea inhabilitado.

P: Y esta demanda se ha interpuesto ante el Tribunal Administrativo del Deporte, que también tiene una serie de denuncias contra Javier Tebas por parte del Real Madrid.

R: Considero que la gestión que está haciendo Javier Tebas está fuera de su cargo. Es decir, creo que está llevando a cabo actuaciones que no son propias de su cargo y que se está extralimitando en sus funciones y que por eso pedimos la inhabilitación. Es decir, no solamente una inhabilitación definitiva, sino además, una cautelar inmediata.

Y en el caso del Real Madrid, es público y notorio que en la entrevista que mantiene con Miguel García Caba se escucha en los audios que han salido publicados también le pide información federativa confidencial del Real Madrid. Le está pidiendo toda la información que tenga para utilizarla contra Rubiales y contra el Real Madrid como el avión del viaje a Arabia.

P: ¿Y qué papel puede tener el Gobierno en este en este asunto? Es cierto que hay un distanciamiento entre Javier Tebas y el Gobierno por todo el caso Dani Olmo. ¿Creéis que esto puede ayudar a que la demanda tenga recorrido?

R: Nosotros vamos a los hechos que están denunciados que son muy graves. Y luego no solamente los hechos que se han denunciado son muy graves, sino que se da la casualidad de que un día después de que nosotros presentáramos la demanda en el Consejo Superior de Deportes para que se elevaran al TAD, como digo, da la casualidad de que el señor Miguel Galán hace una entrevista con Gerard Romeo en YouTube, donde él además en esa entrevista pone de manifiesto que Tebas es poco menos que fue el instigador de la querella contra Luis Rubiales y Piqué. Y dice y pone de manifiesto que quien pagó la fianza para interponer la querella fue alguien del entorno de la Liga y hace alusión a esas reuniones que mantiene con Gerardo González Otero y Tebas para que interponga la querella. Y luego dice que la querella la pagaron ellos. Y nosotros hemos podido constatar que efectivamente quién paga la fianza es Gerardo González Otero. El que hace el ingreso del dinero es Gerardo González por cuenta de la Asociación Transparencia y Deporte, que por cierto, esta es mi opinión, esa asociación de transparencia cero.

Gerardo y Galán se conocen por Tebas, según reconoció Galán, en el año 22 justo antes de meter la querella. Les presenta él para coordinar la operación. Gerardo realiza “trabajos remunerados” a La Liga y es él quien paga la fianza de la querella contra Rubiales. A mi entender ¡Blanco y en botella!

La actuación de todos estos señores y de esa asociación son conductas más bien de tipo mafiosas que de una Asociación de transparencia que vela por el bien del deporte por lo que viene a contar este señor. Se vanagloria de conductas que son de películas, de Netflix, de tramas de corrupción y de tramas mafiosas. Es decir, estaban anunciando ya en unos audios anteriores que iban a utilizar poner denuncias para meter a la Unidad Central Operativa e investigaciones para desarticular este señor y para involucrarlo en en distintos delitos.

P: ¿Considera que estamos ante una trama perfectamente coordinada para acabar con Luis Rubiales?

R: Este asunto está en muy buenas manos. Quien lo conoce a fondo es el abogado de Luis en la causa penal, D. José Vicente Gómez Tejedor. Él posee pruebas y yo, humildemente, le ayudaré en lo que me pida, porque lo que está ocurriendo es una enorme injusticia. Nosotros teníamos indicios y sospechas, ya incluso después de haber presentado la primera denuncia ante el Consejo Superior de Deportes. Las declaraciones públicas que ha hecho Miguel Galán en distintos medios de comunicación y contigo en una entrevista también que se publica un vídeo y es que deja clarísimo cómo está orquestada la trama y de hecho dice en algún momento “nosotros tocábamos a los empleados de la Federación para obtener información”.

Estas declaraciones que hacen son gravísimas porque hemos de recordar que el tío de Luis Rubiales, Juan Rubiales, fue despedido de forma procedente y con una sentencia firme donde ya se declara la procedencia del despido por haber utilizado y haber extraído información confidencial de la Real Federación Española de Fútbol. Y ahora este señor viene y nos dice que le había prometido un puesto de trabajo Tebas a Juan Rubiales y esa conducta es reiterativa y coincide con los audios que le graba Miguel García Caba a Javier Tebas y Gerardo González donde también le están pidiendo que acceda a los servidores y que obtenga información que puedan utilizar contra Rubiales y contra el Real Madrid. Entonces las circunstancias son gravísimas.

Primero porque las pruebas que teníamos ya eran contundentes, pero las declaraciones de Miguel Galán están corroborando y está reconociendo que existió una trama y un complot para acabar con Luis Rubiales y con los equipos directivos de la Real Federación Española de Fútbol. Yo considero que esa trama está instada porque hay un interés económico detrás, que son los derechos audiovisuales del fútbol por los que estaban peleando la Liga y la Real Federación Española. Entonces creo que tiene sentido, que hay un interés económico que es el que le da soporte a toda esta trama y que al final son conductas que no son propias de un presidente de una institución como es la Liga.

P: Desde luego parece que dinero se está moviendo en todo momento y puestos de trabajo y un poco tráfico de influencias también.

R: Bueno, yo creo que las conductas son gravísimas. No solamente se ha vulnerado la ley del Deporte, se está planteando que los empleados obtengan de forma ilícita información de los servidores, se está planteando que haya una recogida de datos, se fomentan conductas que vulneran la Ley Orgánica de Protección de Datos, los secretos profesionales de los trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol… Se vulnera la Ley de Competencia desleal porque, entre otras cosas, Juan Rubiales lo que hizo fue manifestaciones públicas de que su sobrino había llevado a cabo actos indecorosos o que había organizado fiestas y dio a entender que había hecho un uso indebido de los fondos de la Real Federación Española de Fútbol sin ningún tipo de prueba. Se ha acreditado que no hubo pagos federativos indevidos. Es decir, este señor salió a dar ruedas de prensa y salió a hacer manifestaciones públicas sin ningún tipo de prueba. Ha sido despedido de forma procedente y se ha demostrado que el que llevó a cabo conductas ilegales es él y el que llevó a cabo conductas que no eran propias de su cargo como trabajador. Ahora Miguel Galán dice que todo esto que confabularon la palabra, dice confabulados todos para acabar deportiva y políticamente con Luis Rubiales. Vaya si es grave la cosa!!

P: ¿Y qué sanción le puede caer a Javier Tebas por todo esto?

R: Yo lo que he solicitado es que se adopte una medida cautelar que lo inhabilite, que se profundice en la investigación de los hechos y por supuesto, que luego haya una resolución definitiva donde lo inhabiliten definitivamente y lo saquen de la Liga Nacional de Fútbol Profesional porque no considero que sea una persona digna de ese cargo. Considero que se ha extralimitado en sus funciones, que ha habido un abuso de autoridad, pero muy grave y de forma reiterativa. Y luego, aparte de todo esto, viene la segunda fase. Es que yo creo, yo creo que es que la querella que orquestaron contra Piqué y contra Rubiales y contra los directivos de la Real Federación Española de Fútbol es una querella falsa. Es decir, es una denuncia falsa, es un fraude procesal, en mi opinión jurídica y considero que la interpusieron solamente para inhabilitar política y deportivamente a Luis Rubiales.

Ahí Miguel Galán dice en su en sus declaraciones que Piqué es un daño colateral y yo estoy convencido absolutamente de la inocencia de Piqué y de Luis Rubiales. Porque cuando uno empieza a estudiar el caso te das cuenta que la Real Federación Española de Fútbol es una institución privada y que la Supercopa es un campeonato privado que organiza la Real Federación Española de Fútbol. Llevan tres años de investigación criminal sin haber encontrado un solo indicio de que tal y como habían planteado, Piqué hubiera podido beneficiar económicamente a Luis Rubiales.

Además, cuando uno empieza a profundizar en el caso, la Abogacía del Estado no se ha personado en el procedimiento, el Ministerio de Deportes no se ha presentado en el procedimiento, el Consejo Superior de Deportes no está personal el procedimiento en el procedimiento, no hay ningún tipo de malversación de fondos o de caudales públicos, ni privados. Ningún daño se le ha hecho a la economía española o a los españoles. Estamos hablando de una competición que se celebra en Arabia Saudita y que los organizadores del evento pagan una comisión totalmente legal a la empresa que contrataron para mediar con la RFEF. Y el contrato se celebra en su país y los pagos se celebran desde Arabia Saudita a la Sociedad de Kosmos. Y aparte de que no ha habido ningún tipo de salida de fondos de Kosmos que beneficie a los directivos de la Federación y que no se ha encontrado y que ya llevan tres años de comisiones rogatorias y que no hay un solo euro transferido. Es que en su país no se han investigado los hechos y en España nos hemos gastado un montón recursos públicos de euros en esta investigación que se le ha dado bombo y platillo por los medios televisivos afines al señor Tebas. Hay una serie de medios televisivos afines al señor Tebas y de su antiguo socio.

Todos estos señores hacen un apoyo mediático y televisivo en contra de Rubiales para acabar con él y la administración española se gasta una fortuna en una investigación criminal sin que haya ningún tipo de daño y perjuicio para la economía española, sin que haya ningún tipo de malversación de fondos públicos españoles, sin que haya ningún tipo de prejuicio para la competición, sin indicios de corrupción más allá de las manipulaciones de ciertos actores y el bombo de ciertos medios. A la vista está que lo único que se hizo fue beneficiar económicamente los ingresos de la Real Federación Española de Fútbol y que todo ese dinero que se recaudó ha sido en beneficio de los clubes y del deporte español. Entonces yo estoy convencido que el tema tiene muchísimo más recorrido, porque no solamente está el que se pida la inhabilitación de este señor, sino el que más adelante se pueda demostrar que hubo una trama que llevó a cabo una querella falsa, un fraude procesal y que sea llevado a cabo una serie de investigaciones, bloqueos de cuentas corrientes, que se le ha destrozado la vida a una serie de personas que son totalmente inocentes, gente honrada y excelentes gestores. Yo creo personalmente y profesionalmente totalmente en su inocencia

P: Agradezco tu tiempo, Enrique. No sé si te has dejado algo en el tintero, pero desde luego creo que es muy revelador todo lo que nos has contado.

R: Yo creo que es muy significativo ver cómo los acontecimientos se han ido hilvanando. Es evidente que ha existido esa confabulación y ese complot para acabar con falsedades a nivel político, deportivo y humano con Luis Rubiales y su equipo.