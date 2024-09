Muere un culturista tras ser encontrado en la ducha de su gimnasio 15 horas después de desplomarse

Conmoción en Australia y en el mundo del culturismo. Un hombre identificado como Giuliano Pirone murió después de que se desplomara y quedara inconsciente en las duchas del gimnasio en el que entrenaba, donde se preparaba a diario desde hace un tiempo para una competición de fisioculturismo.

Giuliano Pirone se cayó en las instalaciones del gimnasio mientras estaba en una ducha cerrada, el pasado 20 de agosto, en el suburbio de Wanneroo, al norte de Perth, Australia. Según la información de Daily Mail, el culturista sufrió una lesión cerebral y no fue hasta 15 horas después de que cayera desplomado cuando agentes de la policía irrumpieron en el lugar y lo encontraron tirado en el suelo.

Daniela Pirone, madre de Giuliano Pirone, concedió una entrevista con a ABC Radio Perth, explicando se preocupó por su hijo después de que no respondiera a sus llamadas. Además, él le dijo que iba a ir al gimnasio de camino a su trabajo, pero sus amigos y esposa no sabían nada de su paradero. La madre, sin pensarlo, denunció su desaparición ante las autoridades, quienes localizaron el teléfono de Giuliano Pirone en el gimnasio en donde había ido a entrenar.

«Fue muy raro, completamente fuera de lugar. La policía tuvo que irrumpir, lo encontraron en la ducha (con el agua fría corriendo) estaba inclinado en el suelo desplomado», comunicó la madre Pirone a ABC.

Daniela Pirone, muy afectada por el repentino fallecimiento de su hijo, añadió lo siguiente: «Estaba sólo, mi hermoso hijo estaba sólo en ese suelo inclinado, colapsado (y se había destrozado la cabeza) durante unas 15 horas y nadie se dio cuenta de nada. Estoy estupefacta».

Pero, ¿cómo alguien permaneció 15 horas desmayado en una ducha encendida sin que nadie se diera cuenta? El caso ha generado preocupaciones sobre la seguridad y el monitoreo en los gimnasios que operan las 24 horas sin personal presente. «Es un peligro real», expresó Daniella Pirone, quien cuestiona la falta de un sistema de control que pueda alertar al personal si alguien no ha salido del gimnasio después de varias horas.

Según ella, si su hijo hubiera sido descubierto antes, su estado de salud no sería tan grave. Daniella subrayó la importancia de revisar los protocolos de seguridad en estos gimnasios, proponiendo la implementación de sistemas que verifiquen la salida de los usuarios en un tiempo razonable. «No debería haber pasado tanto tiempo antes de que alguien notara que algo andaba mal», afirmó.

Al parecer el gimnasio que visitó el hombre es de los que abren 24 horas y no cuentan con personal, por lo que nadie se había dado cuenta de su accidente. Durante dos semanas, Giuliano Pirone estuvo con soporte vital en el hospital de Joondalup, pero murió este jueves por la mañana en Perth. Su madre reveló que nunca recuperó la conciencia y una resonancia magnética confirmó que había perdido la función cerebral. «Nunca volveré a mirar el Sol, la Luna y el cielo de la misma manera, la luz que brillaba me ha dejado», expresó Daniela Pirone.

Giuliano Pirone’s family in Perth called 000 when he failed to come home. Using his phone, police tracked him down to a 24/7 gym last night. After breaking down the cubicle door, police found him lying unconscious on the floor of a running shower. He’d been there for 15 hours. pic.twitter.com/20avYAwf3z

— Anne Tootill (@toot5000) August 26, 2024