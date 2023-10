Muere un famoso culturista a los 29 años por no hacer caso a los médicos

El mundo del culturismo vuelve a estar de luto. El deportista profesional brasileño Christian Figueiredo, de 29 años y campeón este año del torneo Musclecontest Brasil, murió el lunes durante una cirugía para la retirada de nódulos en el hígado, tal y como informó este martes un compañero de profesión y amigo íntimo del culturista.

«Él tenía tanto cuidado de su propia salud que esa cirugía era opcional porque los médicos dijeron que él podía convivir con esos pequeños nódulos en el hígado sin mayores problemas», escribió en su perfil de Instagram Fernando Ramos. Según su compañero, los nódulos no representaban peligro para Chris, como era conocido en el medio deportivo el culturista de 29 años, quien desde hacía dos meses, cuando ganó el torneo y se hizo profesional, decidió operarse.

Los médicos le recomendaron no someterse a la cirugía porque no era estrictamente necesaria, pero no hizo caso a la opinión de los profesionales y el desenlace ha sido el peor posible, pues acabó perdiendo la vida durante la intervención, que se complicó mucho más de lo esperado. Fernando Ramos también asegura que Christian Figueiredo no utilizaba tratamientos hormonales y pasó por una batería de exámenes de laboratorio y cuidados preparatorios para la operación en el Hospital das Clínicas de São Paulo.

«Solo estoy respondiendo para algunas personas que están queriendo usar la muerte de nuestro querido amigo para polemizar y colocar en jaque el cuidado que tenía con la salud y el profesionalismo de los médicos», comentó. En un vídeo en la misma red social, al lado de Ramos y desde el hospital, el también culturista Ricardo Martins explicó que la muerte ocurrió durante una cirugía en la que se presentó una «hemorragia interna» que derivó el paro cardíaco.

En un comunicado, el equipo Darkness Integralmedica, que patrocinaba a Figueiredo, lamentó la muerte del deportista, que competía en la categoría Open y contaba en la red social de Instagram con más de 100.000 seguidores. El pasado mes de julio, Christian Figueiredo vivió su mejor momento profesional al ganar el Musclecontest Brasil 2023 y, con ello, obtuvo su tarjeta profesional, que es el certificado de la IFBB (Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness).

Jo Lindner murió hace unos meses

Hace unos meses, ee influencer alemán Jo Lindner también falleció a los 30 años de edad. Conocido en su canal de Youtube como Joesthetics, el joven murió repentinamente en los brazos de su novia como consecuencia de una aneurisma. La pareja del culturista rechazó los rumores de que la muerte se deba al consumo de esteroides.

«El miércoles le dolía el cuello y me dijo que lo tocara. Entonces ambos sentimos que algo estaba abultado. Creo que se pensó que era un dolor normal como siempre», contaba su pareja. «Entonces, después de que su amigo se fue, Joe y yo nos acostamos en la cama. Estuvo recostado sobre mi pecho, su cabeza sobre mi brazo durante 20 minutos, luego se puso de pie cuando era hora de irse… y así fue como sucedió», explicaba la joven.