Dos sicarios asesinan a tiros a un joven deportista en un gimnasio

Luto en el mundo del culturismo brasileño. Eustácio Batista, ex campeón de la citada disciplina en Brasil, fue asesinado a tiros por unos sicarios mientras entrenaba en un gimnasio. Las cámaras de seguridad del centro deportivo grabaron el momento del terrible asesinato, un vídeo que se está haciendo viral en las redes sociales tras su difusión en medios de comunicación.

El ex campeón carioca de 27 años fue asesinado a tiros este martes 17 dentro de un gimnasio, en Botucatu, en el interior de São Paulo. El dueño del establecimiento, que intentó impedir el crimen, también recibió un disparo pero sobrevivió. La Policía investiga el crimen, que todo apunta a que es una ejecución por parte de los dos individuos que le matan en pleno gimnasio.

El homicidio ocurrió a primera hora de la tarde, cuando el culturista se encontraba entrenando pesas. Dos hombres enmascarados y armados con pistolas entraron en el centro, encontraron a Eustácio Batista y le mataron a tiros, llegando a dispararle varias veces cuando ya parecía muerto sobre el suelo mientras el resto de personas huían.

Las cámaras de seguridad del gimnasio registraron cuando los delincuentes se acercaron al culturista ya caído y le dispararon nuevos tiros. Según la Policía, fue impactado en la cabeza por seis proyectiles calibre 9 mm. Luego los tiradores huyeron. Durante la investigación, la esposa del deportista le dijo a la Policía que su marido estaba involucrado con narcotraficantes. Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo (SSP-SP), el caso fue registrado como homicidio y tentativa de homicidio en la Comisaría Seccional de Botucatu, que realiza gestiones para esclarecer el crimen, identificar y detener a los autores.

Luto también por Christian Figueiredo

Segundo culturista brasileño muerto en pocas horas, pues el crimen tuvo lugar poco después de que se conociera el fallecimiento de Christian Figueiredo, de 29 años y campeón este año del torneo Musclecontest Brasil. El joven murió el lunes durante una cirugía para la retirada de nódulos en el hígado, tal y como informó este martes un compañero de profesión y amigo íntimo del culturista.

«Él tenía tanto cuidado de su propia salud que esa cirugía era opcional porque los médicos dijeron que él podía convivir con esos pequeños nódulos en el hígado sin mayores problemas», escribió en su perfil de Instagram Fernando Ramos. Según su compañero, los nódulos no representaban peligro para Chris, como era conocido en el medio deportivo el culturista de 29 años, quien desde hacía dos meses, cuando ganó el torneo y se hizo profesional, decidió operarse.

Los médicos le recomendaron no someterse a la cirugía porque no era estrictamente necesaria, pero no hizo caso a la opinión de los profesionales y el desenlace ha sido el peor posible, pues acabó perdiendo la vida durante la intervención, que se complicó mucho más de lo esperado. Fernando Ramos también asegura que Christian Figueiredo no utilizaba tratamientos hormonales y pasó por una batería de exámenes de laboratorio y cuidados preparatorios para la operación en el Hospital das Clínicas de São Paulo.