Rafa Nadal puede encontrarse más que satisfecho con el sorteo de grupos de las ATP Finals 2022. Teniendo en cuenta que se trata de un torneo reservado a los ocho mejores tenistas del planeta –a excepción de Alcaraz este año–, pero también en el contexto que rodea a cada uno, el tenista balear ha tenido uno de los grupos más asequibles que se le podían dar. Sin embargo, también es un grupo lleno de casualidades, que en Turín le obligará a encontrarse con su familia, concretamente con su tío y ex entrenador Toni Nadal, y con su Academia.

Nadal se vio encuadrado en el Grupo Verde de las ATP Finals de Turín, junto a Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime y Taylor Fritz. Dejando un poco de lado al tercero, con el que Rafa vivió experiencias dolorosas este 2022 en Indian Wells y Wimbledon, tanto Auger-Aliassime como Ruud traen consigo elementos que en pasado y presente han sido y son parte de la vida de Rafael, y que ahora podrían venirle en contra en el último gran torneo de la temporada.

Felix Auger-Aliassime es uno de los tenistas más en forma del circuito actualmente. Después de encadenar los títulos de Florencia, Amberes y Basilea, el canadiense cedió ante Rune en semis de París-Bercy, con una derrota que sólo maquilla un bagaje temible para sus rivales. En las ATP Finals, como ya sucediera en Roland Garros, Aliassime estará asesorado por Toni Nadal, ex entrenador de Rafa y actualmente aún una de las personas más cercanas en lo tenístico y en lo personal al jugador balear.

En Roland Garros, Toni ya aseguró que pese a formar parte del equipo de Auger-Aliassime, tenía que ir con Rafa en su enfrentamiento directo, ya que era un torneo muy especial para su sobrino. Ahora, en Turín, se desconocen las preferencias del técnico y si podrá superar lo personal para centrarse en lo profesional, pero lo que está claro es que él es uno de los que mejor conoce a Nadal y que puede suponer un plus estratégico para Aliassime en caso de dar el paso.

El de Auger-Aliassime no será el único escollo ‘familiar’ que chocará contra Nadal en las ATP Finals. Rafa también tiene en el Grupo Verde a su rival en la final de Roland Garros, un Casper Ruud que forma parte de su escuela, la Rafa Nadal Academy, y que además en Turín estará asesorado por Pedro Clar, uno de los entrenadores principales del centro de alto rendimiento situado en Manacor. El noruego cuenta con experiencia suficiente, pero al igual que en el caso de Aliassime, tiene también un plus con el que dañar a Nadal y llenar el vacío que en su caso, han dejado los resultados desde que se quedara a un partido de ser número uno del mundo en el US Open.

El debut de Nadal, ante Fritz

Se podría entender que, por ranking e incluso por vínculos personales, Nadal tendrá en Ruud y Auger-Aliassime a sus principales escollos para pasar a semifinales de la ATP Cup, pero su primer rival será Taylor Fritz, el domingo a las 21:00 horas, y este, de por sí, conlleva un peligro importante para el manacorí. Las condiciones del norteamericano son perfectas para adaptarse al tapete del Pala Alpitour de Turín y los precedentes inmediatos, de ingrato recuerdo para un Nadal que, lesionado, cedió ante Taylor en la final del Masters 1000 de Indian Wells y que volvería a sufrir un contratiempo en cuartos de final de Wimbledon, donde pese a la sufridísima victoria debería renunciar a su participación horas después.