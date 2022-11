¿Por qué Nadal está maldito en el Torneo de Maestros de la ATP?

Rafael Nadal no tiene en las ATP Finals a su torneo favorito, precisamente. El tenista español es uno de los mejores de la historia, si no el mejor, pero la llegada del último torneo de la temporada, al que lleva clasificándose desde 2005 pese al limitado cupo de privilegiados que lo logran, aún no está en sus vitrinas. Los motivos son diversos, con lesiones, ediciones en las que no ha llegado en plenas condiciones o en las que, simplemente, ha tenido rivales que han estado por encima de él.

Nadal está maldito, de alguna forma, de cara a conquistar la Copa de Maestros, y este 2022 no parece el mejor año para romper este mal, pero si alguien es capaz de levantarse y superar circunstancias adversas ese es el genio de Manacor, quien pese a todo llega a las ATP Finals como principal cabeza de serie después de la ausencia obligada de Carlos Alcaraz, número uno del ranking, por un desgarro abdominal producido en el último torneo de París-Bercy.

El estado de forma de Nadal no es óptimo como para luchar por el título en las ATP Finals, al menos en lo que se refiere a lo que vimos en París-Bercy, donde vimos a un Rafa que se apagó, física y mentalmente, en el tercer de su frustrado debut ante Tommy Paul. Dos meses sin competir no pasan inadvertidos a estas instancias de temporada, y medirse con los siete mejores tenistas del planeta en 2022, con permiso de Carlos Alcaraz y de sí mismo, requerirá un nivel de Nadal que no demasiadas veces ha podido mostrar en las ATP Finals.

2022 y Turín podrían ser el final de un maleficio que empezó para Rafa en 2005, en el primer año en el que clasificó para las ATP Finals. Una lesión le apartaba de la última instancia del año, activando el contador de renuncias del tenista balear al torneo de maestros. Además de aquella temporada, Nadal no ha podido disputar la Copa Masters en 2008, 2012, 2014, 2016, 2018 y, por último, en un 2021 en el que debió decir adiós a la temporada en agosto, por su lesión crónica en el pie.

En total, hablamos de hasta siete ocasiones en las que Nadal debió decir ‘no’ a las ATP Finals por contratiempos de distinta índole. Además de este bagaje, en otras cuatro ocasiones (2009, 2011, 2017, 2019) Rafael no pudo avanzar más allá del Round Robin, al no llegar en el estado físico y/o tenístico oportuno. En las ediciones restantes con su presencia, en cuatro alcanzó las semifinales (2006, 2007, 2015, 2020) y en dos llegó a su tope, la final, en las ediciones de 2010, en la que caería en tres sets ante Roger Federer, y 2013, donde sería Novak Djokovic su verdugo por 6-3, 6-4.

Nadal, la referencia de las ATP Finals

Las particularidades de 2022 colocan a Nadal, si hablamos de ranking, como el gran favorito a conquistar las ATP Finals en el Pala Alpitour de Turín. Gracias, en gran medida, a las conquistas del Open de Australia y de Roland Garros, Rafa es el primer cabeza de serie del torneo después de la retirada obligada de la inscripción de Carlos Alcaraz, aunque su realidad tenística deja paso a Tsitsipas, Aliassime y, sobre todo, Novak Djokovic, como principales favoritos del cuadro.