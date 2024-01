El deporte español está de luto. Carles Falcón ha fallecido este lunes tras sufrir hace una semana un grave accidente mientras competía la segunda etapa de la prueba de motos del Rally Dakar. El piloto sufría daños neurológicos irreversibles y finalmente ha muerto en España, hasta donde había sido trasladado en un avión medicalizado. Su mejor amigo, su compañero y su jefe, Isaac Feliu, ha querido despedirse de él con una emotiva carta publicada en sus redes sociales.

«Carles Falcón te lo decía muy a menudo: que te quiero. Y ahora, aunque físicamente ya no estés, te voy a seguir queriendo muchísimo hasta el final de mis días. Has sido un ejemplo a seguir, un hermano. Te llevaré siempre dentro, y como te dije en el último post, me acompañarás en todas las aventuras y me seguirás enseñando cosas. Abrazos al cielo y millones de gracias por el tiempo que hemos compartido. Un abrazo Charly», escribió en su perfil oficial de Instagram junto a una foto de ambos abrazados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isaac Feliu (@isaacfeliu)



Isaac Feliu era su gran amigo y compañero de aventuras, además de propietario de la tienda de trail en la que Carles trabajaba como guía e instructor off road, con el que emprendía este reto dakariano por segunda vez. Las desgarradoras palabras de Isaac han emocionado al mundo del motor y al deporte en general, que este lunes llora la pérdida del piloto tras sufrir ese grave accidente hace una semana.

Otro de los que ha querido despedir a Carles Falcón en las redes ha sido Carlos Sainz, actual líder de la competición de coches en el Rally Dakar. «Descansa en paz Carles. Toda mi fuerza para sus familiares y amigos», ha escrito el veterano piloto español junto a una foto de Falcón en blanco y negro en la que se le veía muy sonriente.

Descansa en paz Carles. 🙏🏻

Toda mi fuerza para sus familiares y amigos. pic.twitter.com/aHNQvF6u7k — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) January 15, 2024

Comunicado del TwinTrail Racing

Este lunes 15 de enero Carles nos ha dejado. El equipo médico ha confirmado que los daños neurológicos causados por el paro cardiorrespiratorio en el momento del accidente son irreversibles.

Carles era una persona sonriente, siempre activa, que disfrutaba con pasión de todo lo que hacía, en especial las motos. Nos ha dejado haciendo algo que era su sueño, correr el Dakar. Estaba disfrutando, era feliz encima de la moto. Debemos recordarlo por su sonrisa y por la felicidad que generaba en todos.

Ingeniero informático de formación. Instructor de motos y guía de viajes en moto por pasión. Son muchos los que han aprendido a su lado. Enseñaba con paciencia, energía y felicidad, hacía que todos disfrutaran de la moto. Esto es lo que nos ha dejado y vamos a mantener siempre con nosotros, todos los que hemos estado cerca de él, familia, amigos, compañeros y supporters.

Desde la familia y el equipo pedimos por favor que se mantenga la privacidad de los actos de despedida que se realicen los próximos días.

Gracias por la comprensión.