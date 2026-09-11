Dunbar corona las Peñas Blancas y Mas está a una etapa de la Vuelta tras resistir a los ataques de Roglic

Eddie Dunbar se lleva la palma en Peñas Blancas, superando a un extasiado Buitrago en los últimos metros, culminando una fuga en la que resistieron hasta el final Urko Berrade y Thomas Gloag. Lo importante llegaba por detrás, a cinco minutos, con los favoritos jugándose la carrera y con Primoz Roglic al ataque. Enric Mas salió a neutralizar las dos intentonas del esloveno y consiguió salvar un día más, entrando a la cola del grupo de la general.

Antepenúltima etapa de esta Vuelta, que llega a su fin, y Mas resiste al frente de la general. Todo se decidirá el sábado en el Collado del Alguacil (Granada), en la última etapa de montaña y la reina de esta edición, puesto que contará con tres puertos de primera antes de la ascensión final, en la que se decidirá una carrera que, de momento, el ciclista español tiene en su mano.

Tapado se había mostrado Roglic hasta el final de la carrera. El tetracampeón había estado aguantando a la sombra de Mas y, tras recortarle 33″ en la contrarreloj, se jugaba todo en los dos últimos días de montaña. Tenía una oportunidad en las Peñas Blancas, donde coronaba la etapa 19ª de la ronda española, con inicio en Vélez-Málaga y final en el puerto situado en el municipio de Estepona.

La fuga del día contó con los habituales agitadores de esta carrera. Urko Berrade, Camprubí, Kevin Vermaerke, Guillaume Martin, Leknessund… peleaban por la etapa junto a Santiago Buitrago, decidido a certificar el maillot de lunares. Para qué esperar a la última, en la que habrá otras guerras abiertas. Quería coronar el puerto final y llevarse la etapa y a punto estuvo de hacerlo. No contaba con un Dunbar de lo más combativo que le terminó por sorprender.

El colombiano atacó a varios kilómetros de meta y sólo el irlandés y su compañero de equipo Gloag le seguían. Enlazaría después un Berrade dispuesto a dar que hablar, pero que finalmente no pudo pelear por el triunfo, A dos kilómetros de meta volvió a la carga el líder de la montaña, un Buitrago que parecía lanzarse a por el triunfo de la etapa. Pero no.

Respondería Dunbar entre los tres rezagados que había dejado y poco a poco fue reduciendo la distancia ante un Buitrago que no podía más. Le dio caza de la forma más cruel. A 300 metros de coronar, le superó y se tiró en solitario a por la victoria.

Roglic pasa al ataque

Y tapado había estado Primoz Roglic hasta el jueves. Sabe muy bien cómo actuar el esloveno, que es perro viejo en esto y que no renuncia a ganar su quinta Vuelta a España, lo que le convertiría en el ciclista que más veces ha ganado la ronda española en la historia. No se da por vencido, las cosas como son, aunque el trabajo de Movistar y las piernas de Mas parecen indicar que aquí está todo resuelto.

En dos ocasiones en el tramo final atacó el ciclista esloveno, repondiendo el líder con solidez y negándose a que le recorten segundos en la general. Después amagó Gall, aunque la rápida respuesta también de Mas llevó al grupo de favoritos a entrar a la vez en meta. A falta de un día, el día menos pensado de Mas está más cerca que nunca. Tendrá que defender una renta de 1:37 en el Collado del Alguacil; si lo consigue, la Vuelta será suya.