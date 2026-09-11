Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 19 de hoy viernes, 11 de septiembre

Enric Mas sigue siendo líder de La Vuelta Ciclista a España 2026. Y lo es con el mismo tiempo que antes de la 19ª etapa: un minuto y 37 segundos. El ciclista español aguantó los ataques de Primoz Roglic en Peñas Blancas y mantiene la distancia que ya tenía en la clasificación general. A Mas sólo le queda una etapa (más la última, tradicional de paseo, este año en Granada) para cerrar su triunfo en La Vuelta.

La victoria fue para el irlandés Dunbar, que conquistó la etapa en un épico final en el que el colombiano Buitrago acarició el triunfo tras su escapada, pero fue superado en los últimos metros. Por detrás llegaron los ciclistas principales, los que lideran la clasificación general, con Roglic atacando y Mas resistiendo sin apenas problemas. Los tiempos en la general, así, se mantienen tal y como estaban.

Clasificación de la etapa 19 de La Vuelta Ciclista a España

E. Dunbar: 5h 00′ 54″ S. Buitrago: a 14 segundos T. Gloag: a 23 segundos U. Berrade: a 44 segundos M. Camprubi: a 1 minuto y 44 segundos A. Leknessund: a 2 minutos y 1 segundo G. Martin: a 2 minutos y 11 segundos C. Hamilton: a 2 minutos y 39 segundos K. Vermaerke: a 3 minutos y 3 segundos S. Samitier: a 3 minutos y 17 segundos

Clasificación general de La Vuelta Ciclista a España 2026