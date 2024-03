El doble rasero de Iturralde con el penalti de Cubarsí: «Hay pisotón pero es interpretativo»

Cerca del minuto 49 del Barcelona-Nápoles Víctor Osimhen cayó dentro del área azulgrana tras un pisotón de Pau Cubarsí, pero para Iturralde González el penalti «es interpretativo». A diferencia de lo que ocurre cuando hay una acción polémica en contra del Real Madrid, esta vez el ex árbitro no ha querido mojarse y aseguró que es una «jugada de árbitro», cuando hace unos años señaló que «los pisotones no son interpretativos».

Zambo Anguissa cedió un baló a Osimhen cerca de la corona del área azulgrana y el delantero nigeriano controló el balón y recortó ante la llegada de Pau Cubarsí, con Araujo a su espalda vigilando por si el futbolista del Nápoles conseguía deshacerse de su marcador. El 9 del conjunto napolitano le ganó la posición al joven canterano del Barcelona, se puso por delante y el central extendió ligeramente su pierna izquierda para intentar robarle el balón.

El nigeriano tenía ganada la posición y el futbolista del Barcelona acabó pisando el pie del delantero rival, que salió trastabillado y se llevó la mano al tobillo. No obstante, cabe destacar también que segundos antes es Osimhen quien pisa al zaguero en el empeine del pie izquierdo. Finalmente, el árbitro, Danny Makkelie, no señaló nada y el VAR tampoco le llamó al monitor porque según Iturralde es «interpretativo».

«Lo de Osimhen y Cubarsí es una jugada de árbitro, al ser interpretativa. Es el que tiene que decidir si es suficiente para señalar penalti. No es un pisotón donde claramente tenga que intervenir el VAR. Si el árbitro en directo considera que ese pisotón no le deja continuar la acción tiene que pitar penalti y no puedes quejarte, ya que el pisotón existe», aseguró Iturralde González en la SER durante el partido.

«Penalti por pisotón»

Lo cierto es que el ex árbitro, reconocido antimadridista, no opinaba lo mismo hace unos años, más concretamente en 2020 cuando dijo que el pisotón era penalti. «Oye, perdona el retraso. Pero a mi favor y en tu contra tienes que escuchar carrusel. Fue el partido de la mañana y ese no lo hago. Pero a las 3 abriendo carrusel dije y me mantengo en lo que dije: ‘Penalti por pisotón. Y los pisotones no son interpretativos’», le contestó Iturralde a un seguidor en Twitter el 4 de febrero de 2020.

Este tuit de Iturralde se ha hecho viral después de que dijera que el penalti por pisotón de Cubarsí a Osimhen es interpretativo. El ex árbitro ya dijo lo mismo con el penalti de Copete a Raphinha contra el Mallorca. Iglesias Villanueva no apreció que fuera penalti pero el VAR intervino y le llamó para que fuera a revisar la jugada en el monitor. Una vez revisada, el colegiado señaló la pena máxima que acabó deteniendo Rajkovic. Esto deja a las claras el doble rasero del ex colegiado vasco, al que ahora un pisotón no le parece penalti claro sino que es una «jugada de árbitro» e interpretativo.