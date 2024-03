El Barça activa la palanca de la Champions

El pase a cuartos de final de la Champions League supuso un subidón para el Barcelona en todos los sentidos. También en el económico. Y es que los culés, con su victoria ante el Nápoles por 3-1, se aseguraron estar entre los ocho mejores, lo que otorga un premio de 10,6 millones de euros. Sin ser una gran cantidad para lo que es el mundo del fútbol, sí que es un alivio y otra especie de palanca para un Barça ahogado en deudas por la mala gestión y los resultados tanto en España como en Europa de los últimos años.

Esta bonificación se suma al dinero que ya había acumulado el Barça por participar en la fase de grupos (15,7 millones), por superarla (9,6) y por sus cuatro victorias antes de octavos (11,2). Todo esto supone una inyección de 47 millones que ya están en las arcas de la entidad blaugrana y que desahogan en buena parte el futuro económico de un equipo que se ha plantado entre los ocho mejores de la Champions por primera vez en cuatro temporadas.

El Barcelona podría seguir engordando la cifra de pasar a semifinales (12,5 millones), por una hipotética clasificación a la final (15,5) y por levantar la orejona en Wembley (4,5). Aunque el simple hecho de superar los cuartos ya parece una quimera viendo los rivales con los que se pueden topar los de Xavi Hernández, la eliminatoria contra el Nápoles se ha convertido en una palanca más para un Barça necesitado de cualquier tipo de ingreso.

Joan Laporta y toda la directiva azulgrana respiran este miércoles después de haber eliminado al conjunto italiano en un buen partido de los culés. Los goles de Fermín López y de Joao Cancelo en los compases iniciales encarrilaron una eliminatoria que acabó resolviendo Robert Lewandowski tras un tanto de Rrahmani, que recortó distancias antes del descanso. El resultado global fue de 4-2 para el Barcelona.

El pase a cuartos, palanca para el Barça

El Barça está cerca de volver a la élite. Para ello, debería seguir vivo en la máxima competición por lo menos una ronda más, pero ya es mucha mejora respecto al pasado. Los de Xavi, que siguen aferrados al sueño continental, lograron pasar la barrera moral de la fase de grupos y, también, la de octavos.

Falta por ver si este equipo, que sufre para no perder el tren de la Liga EA Sports que debía defender y que hace años que no es temido en Europa, podrá pasar la siguiente pantalla de cuartos. El sorteo del viernes dirá si será más o menos complicado, pero lo bueno en Can Barça es que estarán en esos bombos.

Ante el Nápoles, con el 1-1 de la ida en el Estadio Diego Armando Maradona, en el que el Barça ya fue mejor que su rival napolitano, se vieron brotes verdes. Seguramente lo peor fue encajar gol en el único tiro a puerta del rival. Y, en Barcelona, en el alquilado Olímpico de Montjuic, el conjunto blaugrana confirmó esas buenas sensaciones para atar el pase a cuartos con una victoria solvente.