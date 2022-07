Europa llevará un equipazo a la Laver Cup 2022. Al equipo formado por Roger Federer, Rafa Nadal y Andy Murray se le unirá Novak Djokovic, según ha confirmado la organización del torneo este mismo viernes. Así, el 02 Arena de Londres será testigo del 23 al 25 de septiembre de un plantel de lujo en el equipo Europa con los campeones de 66 de los últimos 76 Grand Slam disputados, en un pulso ante jugadores representantes del resto del mundo.

Faltan poco más de dos meses para vivir la Laver Cup 2022, un torneo que traía como gran aliciente el regreso de Roger Federer a la pista, además de su reencuentro con Rafa Nadal. Hace unas semanas se confirmaba también que otro de los grandes protagonistas del tenis como Andy Murray se unía a ellos para defender a Europa en el torneo. Por si fuera poco el cartel, desde este viernes se ha confirmado la participación también de Novak Djokovic, haciendo del equipo capitaneado por Bjorn Borg un plantel galáctico.

Reigning Wimbledon champion Novak Djokovic will join Rafael Nadal, Roger Federer and Andy Murray in a dream Team Europe lineup at Laver Cup London 2022.

Full story: https://t.co/PcYxfwgZYA pic.twitter.com/GbfrEkXluK

— Laver Cup (@LaverCup) July 22, 2022