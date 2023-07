Djokovic desactiva la sorpresa de Rublev y jugará las semifinales de Wimbledon

Novak Djokovic está a sólo dos partidos de revalidar su título en Wimbledon y de convertirse, junto con Roger Federer, en el tenista con más títulos en el Grand Slam londinense. Con cierto sufrimiento, una mala imagen en el primer set y una de crack a partir de entonces, Nole superó a un combativo Andrey Rublev (4-6, 6-1, 6-4, 6-3) para sumar su 33ª victoria consecutiva en el All England Club, antes de emplazarse en un nuevo duelo, el viernes, ante Jannik Sinner por un puesto en la final.

Djokovic sólo fue netamente superior a Rublev en un segundo set en que sacó todo lo que llevaba dentro tras ceder el primero, donde no se vio una versión ni siquiera cercana a lo que puede y debe demostrar Novak en pistas de hierba. Andrey, que no es un especialista pero sí se adapta a las condiciones del césped gracias a su armado veloz y capacidad de jugar sobre la línea, sorprendió al siete veces campeón, que cambió el 4-6 inicial por un 6-1 que no dejaba lugar a dudas sobre su candidatura al partido.

El campeón y favorito había encontrado el tono, con golpes profundos, sin necesidad de forzar la máquina en ellos –salvo excepciones– y una movilidad en defensa que desespera a sus rivales. Djokovic es el único de todos los tenistas del circuito capaz de moverse en la hierba como si estuviera en cualquier otra pista. En el territorio de la ofensiva, por excelencia, Novak gana casi siempre –siempre desde 2017– y lo hace porque defiende mejor que el rival y si es necesario, más.

Así se decidió el tercer set, con Rublev perdiendo pronto su servicio pero peleando, casi en cada juego, por recuperar la desventaja. Sus golpes eran punzantes, dignos del aplauso de la grada, por momentos rendida al tesón del ruso, pero Djokovic aguantó una y otra vez, incluyendo un último juego al servicio de casi un cuarto de hora y en el que Andrey acabó desesperado, sin el break deseado y con el set en el bolsillo de su rival.

Djokovic, a dos triunfos de la Octava

Sonreía, tímidamente, Djokovic, sabedor de que la batalla no había terminado, pero sí estaba encarrilada. El poderío de Novak en césped no atiende a meritorios y Rublev, pese a un partido notable, no pudo hacer nada para parar la maquinaria del serbio a partir del segundo set. Con un break al inicio y otro para cerrar, Nole ponía punto y final a su andadura en cuartos de final y ya mira a semifinales, donde reeditará el duelo de cuartos de 2022 ante Jannik Sinner, un rival durísimo que intentará, como hicieron sin éxito sus predecesores, acabar con el récord de imbatibilidad de Novak Djokovic en Wimbledon.