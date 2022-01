Rafa Nadal disputa la final del Open de Australia 2022 ante Daniil Medvedev, número 2 de la ATP, este domingo 30 de enero, a partir de las 09:30 horas. Después de varios meses fuera del circuito, el español ha logrado alcanzar la final de un Grand Slam y lucha por ser el primer tenista que alcanza los 21 títulos en torneos de máxima categoría. Sigue online el resultado de la final del Open de Australia entre Nadal y Medvedev con comentarios en directo.

Nadal – Medvedev, resultado de la final del Open de Australia en vivo

9:42. ¡Empieza el calentamiento!

Rafa Nadal y Daniil Medvedev ya calientan sobre la Rod Laver Arena en la previa a la final del Open de Australia. Nadal ha ganado el sorteo y ha elegido empezar sacando. En apenas unos cinco minutos empezará el decisivo encuentro. Nadal, Medvedev, ¿ quién ganará el Open de Australia 2022?

9:38. ¡Nadal y Medvedev llegan a la pista!

¡Ha llegado el momento! ¡Acaban de entrar en pista los dos grandes protagonistas de esta final del Open de Australia! El primero en entrar en la Rod Laver Arena ha sido Rafa Nadal, con una gran ovación. ¡Varias banderas españolas en la grada! A continuación, ha entrado Daniil Medvedev, entre aplausos y algunos que otros pitos de la grada.

9:33. Medvedev: “Nadal es prácticamente perfecto”

«Todos conocemos cómo es la mentalidad de Nadal. No sé si debería llamarlo así, pero es un tenista prácticamente perfecto. Ya no sólo en el aspecto físico, sino también en personalidad. Es un tenista que no rompe raquetas y que siempre tiene una actitud impecable en pista. Es un tenista muy complicado de batir y sin duda tendré que dar lo mejor de mí para poder conseguir el título», dijo Daniil Medvedev en la rueda de prensa una vez sellado el billete para disputar ante el balear la final del Open de Australia.

9:28. Nadal: «Me hace más feliz volver a disfrutar del tenis que poder ganar el 21º Grand Slam»

«Hace unos meses no podía imaginar tener otra oportunidad y, una vez llegados a este punto, tengo la ilusión por ganar, eso está claro. Lo que he vivido últimamente me hace afrontar las cosas con una perspectiva diferente, pero con el mismo espíritu competitivo, lo llevo en mi ADN. Sin embargo, ganar 21 Grand Slams o 20 no es una gran diferencia, creo yo. Si consigo el título obtendré una gran alegría durante un tiempo, pero la felicidad verdadera para mí es volver a ser competitivo y a disfrutar del tenis. Lo que me hace feliz en la vida es tener la oportunidad de hacer lo que me gusta y eso es lo verdaderamente importante para mí», aseguró Nadal en la rueda de prensa tras meterse en su sexta final del Open de Australia.

9:20. En unos minutos, la final del Open de Australia en directo

Falta muy poco para poder disfrutar de la primera final de Grand Slam de este 2022. La ceremonia de la final del Open de Australia está a punto de empezar y a las 9:30, las 19:30 horas en Melbourne, están citados Rafa Nadal y Daniil Medvedev en la central de la Rod Laver Arena para disputar el partido decisivo que decidirá quién se proclama campeón de este Open de Australia. Un partido que vamos a seguir en directo y online, punto a punto en OKDIARIO.

When it comes to time on court, it’s been a similar journey for our men’s singles finalists ⏰@rolex · #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/vWF6pCBdIe — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022

9:12. Medvedev, sancionado antes de la final del Open de Australia

Las dos semanas de Daniil Medvedev en el Open de Australia no han sido, en absoluto, tranquilas para el tenista ruso. El número dos de la ATP ha vivido diferentes momentos de tensión con el público, especialmente durante el partido ante Nick Kyrgios; con la organización del torneo, por haberle programado dos encuentros consecutivos en la Margaret Court Arena en lugar de en la pista principal; o con el juez de silla, al que insultó durante la semifinal del torneo. Una actitud que, además de ensuciar su imagen, le ha costado una multa de 11.000 euros.

9:07. Gran efectividad de Nadal en finales de Grand Slam

Mientras que Daniil Medvedev necesitó tres finales para conquistar su primer Grand Slam en el pasado US Open, Nadal puede presumir de una gran efectividad en finales de torneos de máxima categoría. De hecho, los números del español son mejores que los de Roger Federer y Novak Djokovic. De las 28 finales disputadas hasta la fecha, el balear ha acabado campeón en 20 ocasiones, con un porcentaje de efectividad del 71’42 %.

9:02. Así ha sido el camino de Medvedev:

El ruso apenas ha estado media hora más sobre la pista que Rafa Nadal para alcanzar la final del Open de Australia. Medvedev apeó del torneo a Henri Laaksonen, Nick Kyrgios, Botic van de Zandschulp, Maxime Cressy, Felix Auger-Aliassime y Stefanos Tsitsipas. En cuartos de final tuvo que remontar dos sets en contra en un partido que duró 4 horas y 42 minutos frente a Auger-Aliassime.

8:56. Así ha sido el camino de Nadal:

Hasta llegar a la final del Open de Australia, Rafa Nadal se ha impuesto por el camino a Marcos Giron, Yannick Hanfmann, Karen Khachanov, Adrian Mannarino, Denis Shapovalov y Matteo Berrettini. Sólo ha jugado un quinto set en el encuentro de cuartos de final ante el canadiense, después de haberse apuntado los dos primeros sets, su rival igualó la contienda y la victoria se decidió en el quinto. Fue un partido duro para Nadal en el que tuvo que hacer frente, además, a problemas estomacales por un golpe de calor. En todos los partidos ha empezado ganando.

8:50. Nadal y Medvedev, una cita con la historia

Gane quien gane hoy en la final del Open de Australia 2022 hará historia. De ganar Rafa Nadal, se convertirá en el primer tenista que conquiste 21 Grand Slams. En el que caso de que la victoria sea para Daniil Medvedev, se convertirá en el primer tenista en la Era Open que conquiste otro Grand Slam consecutivo tras levantar un título de máxima categoría por primera vez. Y es que el ruso levantó su primer título de Grand Slam en la última edición del US Open.

8:43. Nadal y Medvedev, cara a cara

La final del Open de Australia 2022 es el quinto enfrentamiento entre Nadal y Medvedev en el circuito profesional. El español se impuso en los tres primeros duelos, mientras que el más reciente se lo llevó el ruso.

Se trata de la segunda vez que se ven en un Grand Slam, pues ambos protagonizaron la final del US Open en 2019, un partido que probablemente recordarán, pues fue una de las finales más emocionantes del torneo y estuvo cerca de alcanzar las cinco horas. Nadal se había apuntado los dos primeros sets, pero el ruso logró forzar el quinto y definitivo set. El español reaccionó a tiempo y conquistó su cuarta corona en Nueva York.

De hecho, no es el único título que Nadal ha levantado ante Daniil Medvedev. El de Manacor también se había impuesto poco antes en la final del Masters 1000 de Canadá, en la primera vez que coincidían sobre la pista.

La única victoria de Daniil Medvedev ante Nadal fue en la semifinal de la Copa de Maestros de 2022, en el último precedente entre ambos.

8:35. Guiño del Open de Australia a Nadal

La cuenta oficial del Open de Australia ha compartido una imagen del primer encuentro de Rafa Nadal en el torneo australiano allá por 2004, con apenas 17 años y medio. El español disputa hoy su sexta final en Melbourne y aspira a hacer historia con el máximo número de Grand Slams conquistados. ¡Los años pasan, pero esa pasión se mantiene intacta!

Rewind to 2004 ⏪ A 17 year-old @RafaelNadal makes his first appearance at Melbourne Park. Tonight, a record 21st career Grand Slam title is on the line. #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/5iDUxSfhAS — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022

08:30. Bienvenidos a la narración en directo del Nadal – Medvedev:

¡Buenos días! ¡Ya estamos por aquí para vivir en directo y online la final del Open de Australia 2022 entre Rafa Nadal y Daniil Medvedev! Una mañana de domingo que puede ser histórica: el balear ha alcanzado su sexta final en el Open de Australia y está ante la oportunidad de convertirse en el primer tenista que alcanza los 21 Grand Slams. Para ello, hará falta imponerse sobre la Rod Laver Arena al número dos de la ATP y finalista del torneo en la pasada edición.

El primer Grand Slam del año alcanza hoy domingo 30 de enero el momento crucial en el que se decidirá qué tenista se proclama campeón del Open de Australia 2022. De los 128 jugadores que iniciaron el torneo el pasado 17 de enero, sólo dos han podido superar las seis rondas previas necesarias para alcanzar la final que arranca en una hora sobre la Rod Laver Arena. Se trata de Rafa Nadal y Daniil Medvedev, número 6 y 2 de la ATP, respectivamente, en un duelo de altos vuelos que promete emoción desde el primer instante.

«Vine aquí sólo con el objetivo claro de volver al circuito», dijo Rafa Nadal antes de su debut en el Open de Australia. El de Manacor estuvo fuera del circuito varios meses por su lesión en el pie, un tiempo en el que le surgieron muchas dudas sobre si podría volver a competir. Sin embargo, su pasión por jugar y su espíritu de superación le han impedido rendirse y no sólo ha logrado volver a competir sino que está en una final de Grand Slam.

Para Rafa Nadal, de 35 años, es la vigesimonovena final de Grand Slam que disputa. Al otro lado de la red, Daniil Medvedev, de 25 años, disputa su cuarta final en torneos de máxima categoría, la segunda consecutiva en el Open de Australia. Desde ya vamos a vivir la previa de este emocionante encuentro, repasaremos algunos datos de los dos finalistas en el Open de Australia y, por supuesto, viviremos punto a punto la final entre Nadal y Medvedev. ¡Comenzamos!

La final entre Rafa Nadal y Daniil Medvedev en el Open de Australia se disputa este domingo 30 de enero a partir de las 9:30 de la mañana -una hora menos en las Islas Canarias-. El encuentro se podrá seguir por televisión a través de Eurosport 1, disponible en las plataformas de pago Movistar + y DAZN. En OKDIARIO, podrás seguir la final del Open de Australia online con los comentarios en directo del partido entre Nadal y Medvedev hoy.