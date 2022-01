Un escueto resumen en cifras. 2-6, 6-7, 2-3 (0-40). Ese era el resultado, pasadas holgadamente las dos horas de final y contrario a Rafael Nadal Parera. El mejor tenista de la historia se levantó de un resultado adverso ante un auténtico gigante del tenis, Daniil Medvdedev, para conquistar su segundo Open de Australia y desempatar con Roger Federer y Novak Djokovic en la clasificación de jugadores con más Grand Slam. Rafa ya tiene 21 y es el techo histórico del tenis masculino. Rafa es una leyenda que se coronó una vez más en una batalla histórica de cinco horas y 24 minutos de duración.

Sólo Nadal puede levantar un encuentro perdido, en un escenario maldito, y con 35 años convertirse en campeón en el Open de Australia como parte protagonista de una auténtica oda al tenis. Del resultado mencionado anteriormente al 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 final, favorable al genio de Manacor. No lo volveremos a ver, es imposible que salga un tenista con el coraje y el talento de Rafa, ambos cohesionados en una leyenda que sube al olimpo del deporte al tiempo en que se corona como el rey histórico del tenis.

Desde 1965 no se veía un campeón en el Open de Australia que hubiera perdido los dos primeros sets. Hacía casi 15 años que el propio Rafa no remontaba dos sets en contra –ante Youzhny en Wimbledon 2007–, algo que no había logrado antes en una final de Grand Slam. Todo ello tuvo que lograr para sumar el 21 en su cuenta particular, la más poblada de siempre.

Medvedev ganó los dos primeros sets con un despliegue espectacular, digno de mención y que pospone la conquista de su segundo grande unos meses más, pero este llegará. El ruso, un villano de película, se rindió a un Nadal que había recuperado sus sensaciones tras un set de inicio muy irregular, con demasiados errores, y que pese a ganar también el segundo, vio como la remontada de Rafa le iba superando poco a poco, con la máxima resistencia, para finalmente acabar dando su brazo a torcer ante el mejor tenista de todos los tiempos.

Nadal logró empatar en un duelo de estilos contrapuestos que para muchos recordó a la pelea entre Rocky e Ivan Drago en la mítica saga. Y en el quinto set, con todo equiparado, Rafa se adelantó, soportó el terrible golpe, de ver como Medvedev le quebraba cuando estaba a punto de la victoria y finalmente, en una nueva rotura y posterior consolidación, comprobar como una nueva página, la definitiva, se había escrito en la historia del tenis y añadía su nombre y su foto en la portada.