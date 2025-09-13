El dinero que se lleva el ganador de la Vuelta a España 2025

La Vuelta a España entra en su fase final y, por el momento, está todo abierto. La edición del 2025 ha dejado, por un lado, un mal sabor de boca debido a los problemas extradeportivos que ha vivido la prueba por las protestas de los manifestantes a favor de Palestina. Tras varias jornadas de tensión, la carrera, por fin, llega a la capital de España para definir quién será el nuevo campeón de la competición: Jonas Vingegaard o Joao Almeida, que lucharán por hacerse con el maillot rojo y conseguir además un buen premio en metálico. ¿Cuánto dinero se lleva el ganador de La Vuelta?

Cuánto dinero consigue el ganador de La Vuelta

La Vuelta, para esta edición del 2025, reparte en su totalidad 1.115.775 millones de euros. Todo este gran desembolso será dividido entre los ganadores de las respectivas etapas, los ciclistas que portan los diferentes maillots, el ganador final o el mejor equipo, entre otros. Cabe destacar que, además de ser una de las pruebas ciclistas más exigentes del mundo, es una de las competiciones que más dinero reparte entre sus competidores.

En este caso, y tal y como está la lucha por hacerse con el título final, Jonas Vingegaard Joao Almeida pelearán por un premio económico de 150.000 euros, cifra que reparten al ganador final de la prueba. El segundo clasificado será premiado con 59.985 euros y el tercero con 30.000 euros. A partir de esta posición, el montante económico recibido irá descendiendo progresivamente hasta llegar a los 3.800 euros.

Campeón – 150.000 €

Subcampeón – 59.985 €

3º (Podio) – 30.000 €

4º – 15.000 €

5º – 12.500 €

6º – 9.000 €

7º – 9.000 €

8º – 6.000 €

9º – 6.000 €

10º al 20º- 3.800 €

Extra: 500 euros al portador del maillot rojo por etapa

Cuánto dinero reciben por etapa

La prueba española está formada por 21 etapas. En cada una de ellas, los ciclistas capaces de conquistar la respectiva jornada recibirán un total de 11.000 euros, mientras que el segundo en discordia ingresará 5.500 euros. Por último, el tercero recibirá una suma de 2.700 euros. Toda esta cifra hace un total de 606.060 euros, o lo que es lo mismo, 28.860 euros por etapa.

Otros premios económicos

Por otro lado, es importante destacar otros de los grandes premios económicos que reciben los participantes. El ganador del maillot verde (regularidad) consigue desembolsarse un total de 11.000 euros (18.000 en total a repartir), mientras que el de montaña, maillot de lunares, reparte 23.100 euros, con 13.000 para el ganador final. Por último, el blanco, que se relaciona con los ciclistas más jóvenes, repartirá 11.000 euros al mejor ciclista sub-23 y 70 euros diarios al portador del mismo en cada etapa.

También hablaremos de los premios que reciben los equipos competidores y los premios especiales. En primer lugar, nos centraremos en los más de 12.500 euros que ingresarán el mejor combinado de la carrera. El segundo clasificado, por su parte, recibirá 7.500; mientras que el tercero se guardará un montante de 5.500 euros, haciendo un total de 52.000 euros.

Por último, mencionaremos los premios extras que se reparten por ganar en ciertas etapas, como, por ejemplo, al primer ciclista en llegar a meta en la Cima Alberto Fernández (Angliru); al más competidor más peleador, con 200 euros; o al supercombativo, con 3.000 euros.