El día que Schumacher situó a Hamilton como su sucesor: «Los récords están para romperlos»

Lewis Hamilton probará suerte por última vez para convertirse en el piloto de Fórmula 1 con más títulos de la historia y lo hará a partir de 2025 y en Ferrari, donde la mayor leyenda de este deporte, Michael Schumacher, besó la gloria durante cinco años consecutivos (2000-2004). Este período le coronó como el mejor de todos los tiempos, pero en 2020 fue igualado por el británico, al que él mismo le nombró como su sucesor en cuanto a campeonatos.

Antes de su gran oportunidad con Ferrari, tendrá una bala más con Mercedes en el Mundial de 2024, su último año en el equipo de su vida. Pero haciendo un viaje al pasado, Schumacher ya situó a Hamilton como su sucesor en 2008. Cinco años antes de su brutal accidente haciendo esquí, tras el que pasó a un estado de salud muy delicado, el legendario piloto alemán tuvo la premonición de que el inglés llegaría a igualar su número de hazañas en algún momento.

«Diría totalmente sí. Porque nadie pensaba, tan siquiera yo, que batiría los cinco de Fangio y lo hice. Incluso lo aumenté a siete. Los récords están hay para batirlos y estoy muy tranquilo de un día pasará. No tengo ningún problema con ello», afirmó Schumacher en una entrevista. Desgraciadamente, Michael no pudo disfrutar de esa hazaña histórica cuando Hamilton se coronó por séptima vez en 2020.

"Can someone like Lewis go on and get seven world titles?"

Michael Schumacher was asked the question back in 2008…#F1 pic.twitter.com/3YXhVWWDYa

— Formula 1 (@F1) November 15, 2020