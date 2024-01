Pocas personas se atreven a hablar sobre el estado de salud de Michael Schumacher. Realmente, más allá de su familia y allegados más cercanos, casi nadie tiene información veraz sobre el piloto alemán, cuyo trágico accidente de esquí ha cumplido ya una década. Nick Fry, junto a Ross Brawn, fue una de las personas cruciales para que el siete veces campeón del mundo regresara a la Fórmula 1 y fichase por Mercedes en 2010. Ahora, el ex CEO del equipo Mercedes, habla y reflexiona sobre el estado actual de Michael.

En una entrevista al portal Online Betting Guide, deja que Schumacher está en manos del «mejor equipo médico del mundo» y se muestra seguro de que nadie en el mundo ha podido recibir un tratamiento similar al del alemán. «Nunca nadie ha recibido los cuidados médicos que está recibiendo de Schumacher. No he oído nada sobre el estado de Schumacher, así que no puedo confirmar ni desmentir nada de las recientes informaciones que han salido sobre él. Michael tiene al mejor equipo médico del mundo y estoy seguro al 100% que ningún ser humano en la historia ha recibido el tratamiento que está recibiendo él. La familia dispone de los recursos», dice.

Además, no se muestra sorprendido por las informaciones surgidas en los últimos meses sobre la salud de Schumacher. Recientemente, Johnny Herbert aseguró haber «escuchado de gente de la Fórmula 1 que Michael se sienta en la mesa a cenar». El diario Bild también aseguró que el ex piloto fue subido a un Mercedes AMG para intentar estimular su cerebro. «Rezo y espero que estén haciendo progresos con Michael. Si las noticias sobre que se sienta en la mesa y que se ha subido a un coche son verdad, no me sorprendería, porque imagino que es el tipo de cosas que harías para que el cerebro vuelva a ponerse en marcha», dice Nick Fry.

Según Fry, el de Schumacher podría ser un ejemplo enorme para muchas personas si el equipo médico que le cuida logra dar pasos al frente cruciales y lograr hallazgos que puedan ser utilizados en casos similares en un futuro. «Los seres humanos son extraordinarios y no es imposible esperar que las cosas vuelvan a ser los más cercanas posibles a la normalidad. Estoy seguro que antes o después lo oiremos y si el equipo médico ha aprendido algo sobre cómo tratar a las personas con este tipo de lesiones, entonces esa será la contribución más grande de Michael», añade.

«Lo único que espero es que la calidad de vida de Michael sea buena. Mi madre sufre de demencia, así que sé lo que quiere decir cuando alguien está vivo pero no es consciente del mundo que le rodea», finaliza Nick Fry en una entrevista que está dando mucho que hablar.