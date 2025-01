La declaración más sorprendente de Guardiola tras volver a golear en la Premier

El Manchester City regresó a la senda de las goleadas y del triunfo este sábado tras vencer al West Ham con un contundente 4-1. Fue tras el partido, con los tres puntos en el saco, cuando Pep Guardiola, conocido por su exigencia y perfeccionismo, dejó a muchos sorprendidos con su análisis del triunfo. Aunque el marcador podría sugerir una actuación impecable, el técnico catalán no se mostró del todo satisfecho y señaló que su equipo aún está lejos del nivel que lo ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol mundial en los últimos años.

En su análisis post partido, Guardiola fue directo: «Hemos visto nuestro nivel durante muchos años y no estamos a nuestro nivel. Ganamos, estoy muy feliz y nos ayuda, pero nuestro rendimiento no fue bueno». Estas duras palabras reflejan una autocrítica que no solo busca mejorar el rendimiento colectivo, sino también mantener a su equipo enfocado en los estándares que los llevaron a la élite del fútbol. Y es que, pese a sumar su segundo triunfo consecutivo en Liga, los citizens están aún lejos de la cabeza de un Liverpool que, con dos partidos menos aún, suma 11 puntos más.

El catalán profundizó en los problemas que detectó durante este último partido, destacando que su equipo no está gestionando bien la posesión del balón: «No pasamos el balón. Por eso sufrimos. Perdemos el balón con demasiada facilidad. Necesitamos encontrar nuestro ritmo. No podemos correr con el balón, tenemos que pasarlo». Además, enfatizó la importancia de mantener la calma en el juego: «Todo el mundo quiere ser rápido, quiere ganar 4-0 después de 20 minutos. No. Tómense su tiempo. Relájense».

Aunque el Manchester City ha logrado dos victorias consecutivas, Guardiola no pierde de vista los desafíos que quedan por delante. «Si me preguntas a mí, el equipo está jugando como lo hacía hace años, no, absolutamente no», sentenciaba el técnico sobre su equipo, con un mensaje claro: los resultados son importantes, pero el rendimiento y el estilo son lo que realmente definen al Manchester City que él lidera.

Alabanzas individuales

A pesar de las críticas al juego colectivo del Manchester City, hubo actuaciones individuales que marcaron la diferencia. Savinho, el joven extremo brasileño que estuvo el pasado curso en el Girona, volvió a demostrar su valía con una actuación decisiva. En los dos últimos partidos, ha participado en cinco goles del equipo, lo que lo convierte en un jugador clave en esta pequeña reacción citizen.

«No piensa demasiado. Cuando llevan muchos años aquí, los jugadores piensan que merecen algo especial por lo que han hecho. Al jugar un fútbol antiguo, con ambas piernas, puede sacar un tipo de centros ayudan al tipo de delantero que tenemos. Tiene mucho que mejorar, no es lo suficientemente agresivo sin balón, pero ahora mismo tiene algo especial para ayudar al equipo», destacó Guardiola sobre Savinho.

Y es que las palabras de Guardiola calan en su plantilla. Véase Kevin De Bruyne, capitán del equipo, que respondió por los mismos derroteros: «No entiendo qué está pasando. El equipo ha dado el máximo. El nivel tiene que ser más alto, pero lo entendemos. Deberían apoyarnos porque el esfuerzo está ahí y aún así estamos ganando 4-1».