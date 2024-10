Dani Olmo no se mete presión para llegar al Clásico

Dani Olmo cayó lesionado el pasado 15 de septiembre en Montilivi y un mes después, su regreso cada vez está más cerca. Su recuperación va fenomenal, está trabajando como nunca y Dani Olmo espera estar recuperado para el Clásico. Pero sin presiones. No hay fecha exacta para un jugador de suma importancia para Hansi Flick.

Una vez que acabe el parón internacional, el Barcelona afrontará tres partidos de máxima importancia y complejidad en apenas una semana. Primero recibirá en Montjuic a un Sevilla que viene de ganar el derbi sevillano frente al Betis. Luego volverá a jugar en casa contra el Bayern de Múnich en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League en un duelo especial para Flick. Y terminará la semana en el Santiago Bernabéu con la disputa del primer Clásico de la temporada contra el Real Madrid.

Para ese partido, Hansi Flick espera tener recuperados a jugadores muy importantes para su equipo como Gavi, Fermín López y De Jong (que ya he tenido minutos poco a poco). Pero el técnico alemán también espera tener en el Clásico a Dani Olmo, que antes de caer lesionado ya había marcado tres goles en tres partidos, siendo uno de los jugadores más importantes del equipo.

La temporada de Dani Olmo no está siendo sencilla en Can Barça. Llegó este verano procedente del RB Leipzig y tras levantar la Eurocopa con España en Alemania, pero no pudo ser inscrito hasta la tercera jornada en Vallecas por los problemas de la entidad presidida por Joan Laporta con el fair play financiero. Desde ese momento, jugó tres partidos con el Barça y marcó en todos los encuentros. También disputó un encuentro con la selección española en Serbia.

Dani Olmo y su recuperación

Pero tras completar 45 minutos contra el Rayo, 83 frente al Valladolid, 82 con España y 61 en Montilivi, Dani Olmo se lesionó. Un duro revés para un futbolista que en ese momento había recuperado la sonrisa y estaba mostrando un gran nivel sobre el verde, siendo de lo mejor del Barça de Flick.

Ahora, en la recta final de su recuperación, y después de perderse seis partidos con el Barcelona y dos con la selección española, Dani Olmo ya busca fechas para regresar, primero a entrenar con el grupo, y posteriormente a disponer de minutos junto a sus compañeros.

Desde el entorno del jugador español transmiten que Dani Olmo no quiere ponerse plazos, ya que lo más importante es volver a entrenar con el grupo. Sin prisas. La recuperación va fenomenal y el mediocentro culé está trabajando muchísimo, tanto en la Ciudad Deportiva Joan Gamper como por su cuenta. Lo está dando todo para volver.

Aun así, Dani Olmo no quiere ponerse fecha de regreso. Es complicado que pueda regresar frente al Sevilla el fin de semana que viene. Pero espera poder estar una semana después en el Clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Está claro que tiene ganas de poder llegar y jugarlo para ayudar a sus compañeros. Pero sin presiones. La recuperación y volver al 100% es lo más importante.