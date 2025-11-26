Cuándo juega el Celta contra el Ludogorets y dónde ver por TV en directo gratis el partido de la Europa League.

El Celta buscará sumar los tres puntos en su visita al Ludogorets en la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League. Los gallegos están bastante bien posicionados para meterse en los octavos de final, ya que están entre los ocho primeros, pero todavía quedan varios encuentros por delante y es por ello que necesitan salir victoriosos de este encuentro que se disputa en Bulgaria. A continuación te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo lo que hagan los celestes.

Cuándo se juega el partido de la Europa League Ludogorets – Celta

Al Celta le toca viajar a Bulgaria para enfrentarse al Ludogorets en el partido que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League. El equipo dirigido por Claudio Giráldez llegan a esta fecha del torneo en la cuarta posición, por lo que conseguir esta victoria a domicilio será muy importante para ellos porque se acercarían al objetivo de acabar entre los ocho primeros. Los búlgaros, por su parte, están en la zona baja de la tabla y estarían eliminados en estos momentos, así que será muy importante para ellos lograr el triunfo en el Ludogorets Arena.

Horario del Ludogorets – Celta de la Europa League

La UEFA ha programado este emocionante Ludogorets – Celta correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 27 de noviembre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque en el primer tramo del día, por lo que será a las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa para que el choque comience puntualmente en el Ludogorets Arena.

Dónde ver el Ludogorets vs Celta en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de las diferentes competiciones europeas. Este Ludogorets – Celta de la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para poder disfrutar de lo que suceda en el Ludogorets Arena, ya que no se podrá ver gratis por TV.

Los hinchas del conjunto gallego y seguidores de las diferentes competiciones continentales deben saber que podrán ver el Ludogorets – Celta de la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League en directo en streaming y en vivo online el choque mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también ofrecerá su página web a sus clientes para que puedan acceder a ella con un ordenador y ver lo que ocurra en tierras búlgaras.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en esta jornada 5 de la fase de liga de la Europa League, donde estaremos prestando especial atención a los dos equipos españoles que participan. Cuando termine el Ludogorets – Celta publicaremos la crónica del choque.

Dónde escuchar por radio en directo el Ludogorets – Celta

Por otro lado, aquellos aficionados del cuadro vigués que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming y en vivo online este Ludogorets – Celta de la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrían conectar con el Ludogorets Arena para narrar todo lo que esté ocurriendo en este duelo.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Ludogorets – Celta

El Ludogorets Arena, ubicado en la ciudad de Razgrad, será el escenario donde se dispute este Ludogorets – Celta correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League. Este campo fue inaugurado en 1954 y tiene capacidad para recibir a algo menos de 10.500 aficionados, esperándose un gran ambientazo este jueves. Los hinchas del club búlgaro lo darán todo desde las gradas para intentar animar a los suyos a llevarse el triunfo frente a un conjunto gallego que irá con todo para tratar de sumar tres puntos importantísimos para ellos.

La UEFA ha designado al árbitro húngaro Balazs Berke para que imparta justicia en el duelo en el que se miden el Ludogorets y el Celta en la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League. Su compatriota Tamás Bognár será el encargado de estar controlando todo en el VAR, revisando todas aquellas acciones polémicas que se le escapen al colegiado principal para, si considera oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que estará ubicado en la banda del Ludogorets Arena.